Proximus gaat OnePlus-telefoons verkopen

Proximus gaat in zee met de Chinese smartphonefabrikant OnePlus. De telecomoperator zal smartphones van OnePlus als los toestel of in combinatie met een Proximus-abonnement verkopen.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













OnePlus 7T

De OnePlus-toestellen waren in België al rechtstreeks te bestellen via de website van het bedrijf en sinds mei ook bij Fnac. Vorige week kondigde OnePlus al aan dat haar smartphones ook via webshop Coolblue verkocht worden. Binnenkort worden die ook beschikbaar via Proximus. Het is de eerste samenwerking van OnePlus met een Belgische operator. Het Chinese bedrijf heeft net de nieuwe OnePlus 7T gelanceerd. Op 12 oktober wordt in Brussel een pop-up geopend waar deze opvolger van de OnePlus 7 verkrijgbaar wordt. Een prijs is nog niet bekend.