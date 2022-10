Voortaan is het niet langer nodig om nog langs een winkel van Proximus te gaan om een eSIM te activeren. Volgend jaar wil het bedrijf ook uitbreiden naar smartwatches.

eSIM wordt al sinds 2020 aangeboden bij Proximus, maar ondanks het voordeel dat je niet moest wachten op een fysieke simkaart, moesten klanten nog wel langs een winkelpunt om hun virtuele simkaart te activeren. Dat is nu verleden tijd.

Data News verneemt van Proximus dat dat proces nu volledig digitaal verloopt via de MyProximus app, wanneer je een smartphone hebt die eSIM ondersteunt. Al is er ook een procedure om het via de website of handmatig te doen.

Ook zegt Proximus dat het in de loop van 2023 werk zal maken van eSIM op zogenaamde secundaire toestellen zoals smartwatches.

eSIM bestaat al een tijdje, maar wordt nog niet door alle toestelmakers aangeboden. Apple biedt het sinds 2018 (iPhone XS, XR en nieuwer) aan. Samsung houdt het vooral voor haar topmodellen (de S-reeks en de foldables) en OPPO en Motorola hebben eveneens een handvol modellen met ondersteuning.

In België ondersteunen zowel Proximus als Orange de technologie. Recent nog verklaarde Telenet dat ook in 2023 te willen doen, al biedt het wel al enkele jaren eSIM aan voor smartwatches.

