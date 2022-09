Telenet is de enige grote telecomspeler die de virtuele simkaart nog niet ondersteunt. Maar de operator bevestigt aan Data News dat de plannen er nog steeds zijn. Al schuiven ze twee jaar op.

In ons land ondersteunen Orange en Proximus eSIM al sinds 2020. Begin 2021 klonk het nog dat het voor datzelfde jaar op de planning stond, maar dat gebeurde niet. Navraag bij Telenet leert ons dat de ondersteuning er wel degelijk aankomt, maar het zal nog even duren.

'Afgelopen maanden hebben we achter de schermen vooral ingezet op grote strategische projecten zoals de deal met Fluvius. Een uitrol van eSIM staat zeker nog op de planning, de verwachting is momenteel om dit in de loop van 2023 uit te rollen,' zegt het telecombedrijf aan Data News.

Wel heeft Telenet al sinds 2020 'One Number', waarbij je mobiel abonnement ook kan worden uitgebreid naar je smartwatch. De reden voor die keuze is volgens Telenet omdat het een echt nieuwe use case is. Maar op een virtuele simkaart voor je telefoon is het nog enkele maanden tot iets meer dan een jaar wachten.

iPhone 14

eSIM, of beter gezegd de standaarden voor eSIM, zijn er sinds 2016. In eerste instantie dook de technologie vooral op in smartwatches en later smartphones. Al blijft het nog eerder uitzondering dan regel, zeker in het lage en middensegment. In de VS heeft Apple er met de iPhone 14 voor gekozen om volledig over te stappen op eSIM, wie in het land een iPhone 14 koopt krijgt een exemplaar zonder fysiek simkaartslot.

Het grote voordeel voor consumenten is dat je niet meer langs een winkel moet, of niet langer moet wachten tot je nieuwe operator je een simkaart toestuurt. Een telefoonnummer kan online worden overgedragen naar een ander toestel. Dat maakt het ook makkelijker om bijvoorbeeld in het buitenland tijdelijk een nummer en abonnement bij een lokale operator te nemen.

In ons land ondersteunen Orange en Proximus eSIM al sinds 2020. Begin 2021 klonk het nog dat het voor datzelfde jaar op de planning stond, maar dat gebeurde niet. Navraag bij Telenet leert ons dat de ondersteuning er wel degelijk aankomt, maar het zal nog even duren.'Afgelopen maanden hebben we achter de schermen vooral ingezet op grote strategische projecten zoals de deal met Fluvius. Een uitrol van eSIM staat zeker nog op de planning, de verwachting is momenteel om dit in de loop van 2023 uit te rollen,' zegt het telecombedrijf aan Data News.Wel heeft Telenet al sinds 2020 'One Number', waarbij je mobiel abonnement ook kan worden uitgebreid naar je smartwatch. De reden voor die keuze is volgens Telenet omdat het een echt nieuwe use case is. Maar op een virtuele simkaart voor je telefoon is het nog enkele maanden tot iets meer dan een jaar wachten.eSIM, of beter gezegd de standaarden voor eSIM, zijn er sinds 2016. In eerste instantie dook de technologie vooral op in smartwatches en later smartphones. Al blijft het nog eerder uitzondering dan regel, zeker in het lage en middensegment. In de VS heeft Apple er met de iPhone 14 voor gekozen om volledig over te stappen op eSIM, wie in het land een iPhone 14 koopt krijgt een exemplaar zonder fysiek simkaartslot.Het grote voordeel voor consumenten is dat je niet meer langs een winkel moet, of niet langer moet wachten tot je nieuwe operator je een simkaart toestuurt. Een telefoonnummer kan online worden overgedragen naar een ander toestel. Dat maakt het ook makkelijker om bijvoorbeeld in het buitenland tijdelijk een nummer en abonnement bij een lokale operator te nemen.