Proximus mag de telecommerken Mobile Vikings en Jim Mobile overnemen van mediagroep DPG Media. De mededingingsautoriteit ziet geen bezwaren, de overname van 130 miljoen euro zal de komende dagen worden afgerond.

Volgens de mededingingsautoriteit is het niet aannemelijk dat de overname zal leiden tot hogere prijzen voor de consument. Er is dan ook geoordeeld 'dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan'.

Afzonderlijke plek in de groep

Proximus kondigde midden december aan dat het Mobile Vikings en Jim Mobile, samen goed voor zowat 335.000 klanten, wilde overnemen van DPG Media voor 130 miljoen euro. Het telecombedrijf herhaalde deze week dat Mobile Vikings, waar Jim Mobile een onderdeel van is, binnen de groep een afzonderlijke plek zal krijgen (vergelijkbaar met bijvoorbeeld het merk Scarlet). Voor de klanten en de zowat tachtig medewerkers zou er niets veranderen.

'Ik wil van Mobile Vikings het onbetwiste toonaangevende merk voor jongeren in België maken', stelt Proximus-CEO Guillaume Boutin. Het is de bedoeling het merk en het aanbod van Mobile Vikings verder te ontwikkelen, klinkt het nog. Proximus denkt met de nieuwe aanwinst een marktsegment te kunnen aanspreken dat 'complementair is aan de huidige doelgroepen van Scarlet en Proximus'. De eerste synergieën uit de overname worden verwacht in de eerste helft van 2022.

De mededingingsautoriteit spreekt van een 'partiële overdracht' van het merk Jim. Proximus verduidelijkt dat het alleen de gsm-activiteiten - Jim Mobile - overneemt, maar niet het volledige merk. Het mag bijvoorbeeld niet Jim TV weer tot leven wekken, aldus een woordvoerder.

Het in Hasselt gevestigde Mobile Vikings, opgericht in 2007, is vooral bij jongeren populair. Het is een zogenoemde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler. Mobile Vikings doet dat voorlopig nog bij Orange, maar het zal in de toekomst overschakelen op het Proximus-netwerk.

Volgens de mededingingsautoriteit is het niet aannemelijk dat de overname zal leiden tot hogere prijzen voor de consument. Er is dan ook geoordeeld 'dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan'.Proximus kondigde midden december aan dat het Mobile Vikings en Jim Mobile, samen goed voor zowat 335.000 klanten, wilde overnemen van DPG Media voor 130 miljoen euro. Het telecombedrijf herhaalde deze week dat Mobile Vikings, waar Jim Mobile een onderdeel van is, binnen de groep een afzonderlijke plek zal krijgen (vergelijkbaar met bijvoorbeeld het merk Scarlet). Voor de klanten en de zowat tachtig medewerkers zou er niets veranderen.'Ik wil van Mobile Vikings het onbetwiste toonaangevende merk voor jongeren in België maken', stelt Proximus-CEO Guillaume Boutin. Het is de bedoeling het merk en het aanbod van Mobile Vikings verder te ontwikkelen, klinkt het nog. Proximus denkt met de nieuwe aanwinst een marktsegment te kunnen aanspreken dat 'complementair is aan de huidige doelgroepen van Scarlet en Proximus'. De eerste synergieën uit de overname worden verwacht in de eerste helft van 2022.De mededingingsautoriteit spreekt van een 'partiële overdracht' van het merk Jim. Proximus verduidelijkt dat het alleen de gsm-activiteiten - Jim Mobile - overneemt, maar niet het volledige merk. Het mag bijvoorbeeld niet Jim TV weer tot leven wekken, aldus een woordvoerder.Het in Hasselt gevestigde Mobile Vikings, opgericht in 2007, is vooral bij jongeren populair. Het is een zogenoemde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler. Mobile Vikings doet dat voorlopig nog bij Orange, maar het zal in de toekomst overschakelen op het Proximus-netwerk.