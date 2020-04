Proximus heeft bij 1,65 miljoen klanten de uploadsnelheid van hun vaste internetverbinding verhoogd. Bij de meeste abonnementen gaat het om een permanente aanpassing. Voor klanten met een Internet Start-formule geldt de verhoging mogelijk alleen voor de duur van de huidige coronamaatregelen.

De uploadsnelheid bepaalt hoe lang het duurt om data van een computer of ander apparaat over te dragen naar het internet. Een hogere snelheid zorgt er dus voor dat gebruikers sneller grote bestanden kunnen versturen en verbetert ook de ervaring bij het gebruik van applicaties voor videoconferenties en online games. Door de coronacrisis zag Proximus het totale uploadvolume door klanten met een vaste internetverbinding in minder dan een maand bijna verdubbelen.

Zowel VDSL als fiber sneller

De nieuwe maximale uploadsnelheden zijn afhankelijk van het abonnement van de klant en zijn ook steeds theoretisch. Ze is namelijk afhankelijk van tal van parameters, zoals de beschikbaarheid van VDSL en fiber, de interne bedrading en het gebruik van een bekabelde verbinding tegenover WiFi. De uploadsnelheden van Proximus zien er voortaan als volgt uit:

Klanten met Internet Start zien hun maximale uploadsnelheid tijdelijk verhoogd van 4 Mbps naar 20 Mbps, en dit ten minste voor de duur van de huidige coronamaatregelen. Internet Comfort-klanten (onder andere Minimus-packs en Epic combo light) kunnen rekenen op een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 6 Mbps naar 20 Mbps.

Bij klanten met Internet Maxi (inbegrepen in alle Tuttimus- en Familus-packs en in Epic combo full) wordt de uploadsnelheid opgetrokken van 15 Mbps naar 20 Mbps. Wie een Bizz Internet heeft (inbegrepen in een Bizz All-in pack) mag rekenen op een maximale uploadsnelheid van 30 Mbps (voorheen 20 Mbps).

Ook de klanten op het Fiber-netwerk werden geüpgraded. De uploadsnelheid werd opgetrokken naar 20 Mbps voor Internet Start Fiber, naar 30 Mbps voor Internet Maxi Fiber en naar 50 Mbps voor Bizz Internet Fiber en voor alle klanten met de Fiber Boost snelheidsoptie.

In de toekomst moet de uitrol van het fibernetwerk van Proximus een verdere verhoging van zowel de upload- als de downloadsnelheid met zich meebrengen. Op 31 maart kondigde Proximus aan dat het de uitrol van fiber in de komende jaren aanzienlijk versnelt, met de ambitie om 2,4 miljoen woningen aan te sluiten tegen 2025.

