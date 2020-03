Proximus start woensdag als eerste operator in België met 5G, met een initieel bereik in meer dan 30 gemeenten. Daarnaast drijft het telecombedrijf de investeringen rond glasvezel verder op.

Proximus introduceert 5G in meer dan 30 gemeenten. Het doet dat door spectrum in de bestaande spectrumbanden in zetten. Dat wordt gebruikt op bestaande antennes en binnen de huidige EMF-normen. Er komt ook een aangepast 'Mobilus 5G unlimited' aanbod wat een onbeperkte bundel inhoudt voor €49.99 per maand. Ook voor bedrijven en wholesale komen er aangepaste 5G-aanbiedingen.

Er is ook een deal met een handsetfabrikant. Het Chinese OPPO zal de Find X2 Pro commercialiseren: volgens Proximus het allereerste 5G-toestel op de Belgische markt. Al klopt dat niet helemaal, zo heeft de recent gelanceerde Samsung S20 Ultra ook 5G en zullen er in de komende maanden vermoedelijk nog 5G-toestellen verschijnen.

Details over de snelheid en mogelijkheden van het 5G-netwerk zijn op dit moment nog niet bekend. Gezien het om een netwerk op bestaande frequenties gaat, zal het in eerste instantie waarschijnlijk om een netwerk gaan dat vooral sneller mobiel internet aanbiedt.

In de marge van de 5G-lancering kondigt Proximus ook aan dat het een strategische samenwerking sluit met Brussels Airport rond de digitale transformatie van de luchthaven. Het gaat onder meer om IoT-oplossingen voor de passagierservaring, beveiliging en verbetering van de efficiëntie. Met de VRT sluit Proximus een memorandum of understanding om 5G-toepassingen in de mediasector te testen. Het gaat dan onder meer om het inzetten van 5G voor de productie van live-uitzendingen.

Glasvezel

De operator versnelt ook zijn programma voor de uitrol van fiber, met de bedoeling 800.000 bijkomende woningen aan te sluiten tegen 2025, en 1 miljoen tegen 2026. De investeringen worden vervroegd, terwijl het tegelijkertijd ook op zoek gaat naar partners die bereid zijn om samen te werken of mee te investeren. Dankzij deze versnelling wil Proximus 2.4 miljoen woningen op fiber aansluiten tegen 2025, in plaats van 2030. Er komt ook een fiberoptie in de abonnementen: voor 15 euro extra per maand kan je surfen aan 1 Gbps .

Ecosysteem

Proximus wil ook een open referentienetwerk creëren gericht op wholesalepartners, hetzij bestaande of nieuwe spelers. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit enkel slaat op het mobiele netwerk (met MVNO's) als partner, of ook op het vaste (glasvezel)netwerk.

De lancering van 5G gaat gepaard met een aanapssing in de interne organisatie van Proximus. Er wordt een Network Business Unit opgericht onder leiding van CTO Geert Standaert. Die zal zich toeleggen op de creatie van een ecosysteem om in heel België supersnel internet aan te bieden.

Microsoft Azure

Proximus zal als een van de eersten ter wereld Azure Edge computingfunctionaliteiten in haar kernnetwerk integreren. Daarmee zullen Proximus en Microsoft oplossingen voor cloud, beveiliging en workplace op de Belgische en Luxemburgse markt brengen.

Straks geeft Proximus tijdens een online persconferentie meer uitleg over de strategische koers die het telecombedrijf de komende jaren gaat varen.

Later meer.

