Eind dit jaar wil Proximus een internetabonnement lanceren van meerdere gigabits per seconde. Dat vraagt opnieuw netwerkaanpassingen, maar wel via dezelfde glasvezel.

Een prijs en een specifiek aanbod is er nog niet. Maar de ambitie is om snelheden van meer dan 2 Gbps tot maximum 10 Gbps aan te bieden. Dat vernam Data News bij de voorstelling van de nieuwe Internet Box van Proximus.

Voor dat nieuwe multi-gigabit-aanbod zal een nieuwe modem gelanceerd worden die snelheden boven de 2 Gbps ondersteunt. Het zal geleidelijk worden uitgerust met Wifi 6E en zal naast 2,4 GHz en 5 GHz ook de 6 GHz-band gebruiken voor nog meer draadloze bandbreedte.

Sinds de uitrol van het Proximus-glasvezelnetwerk biedt de operator al abonnementen tot 1 Gbps aan, maar nu de mijlpaal van één miljoen aansluitingen nadert, wil het bedrijf dat netwerk ten volle benutten door in eerste instantie de meest veeleisende gebruikers meer capaciteit te geven.

© PVL

Dit gaat gepaard met aanpassingen aan het (nieuw aangelegde) glasvezelnetwerk. Naast een nieuw modem moeten ook de straatkasten worden aangepast om de capaciteit te verhogen van 1 Gbps naar 2 of 4 Gbps of meer. Na verloop van tijd ziet het bedrijf 10 Gbps uploaden en downloaden als haalbaar.

