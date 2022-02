Proximus wil nog dit jaar een internetaanbod lanceren met snelheden tot 10 Gbps, of 10 keer sneller dan de huidige topsnelheid op de Belgische markt. Bij het begin zal het aanbod wel lang niet voor alle klanten beschikbaar zijn.

CEO Guillaume Boutin deed de aankondiging tijdens de voorstelling van de financiële resultaten van Proximus in 2021. Tegen eind dit jaar zal de telecomoperator met een internetabonnement aan een theoretische snelheid van 10 Gbps op de markt komen voor consumenten en bedrijven. Daarmee wil Proximus zijn 'superioriteit' tonen op het vlak van netwerken, aldus de Fransman.

Op meer details is het nog wachten. Niet elke klant op het glasvezelnetwerk van Proximus zal de topsnelheid meteen kunnen halen. Voor de hogere snelheden zijn een nieuwe router en nieuwe wifi-boosters nodig. Welke plaatsen de primeur krijgen, is nog niet bekend.

Prijzen nog niet bekend

Wanneer concurrent Telenet zijn snelheden zal verhogen, is niet duidelijk. In een reactie zegt die operator dat 1 Gbps momenteel voldoet aan de klantenbehoeften. Telenet focust op het aanbieden van die snelheid aan iedereen. 'Maar als we verder dan deze snelheden willen gaan, is dat ook mogelijk. Onze coax-producten kunnen op korte termijn snelheden van 2 tot 3 Gbps halen, en op middellange termijn ook 10 Gbps, via de volgende generatie docsis-technologie. Ook ons glasvezelaanbod zal snelheden van 10 Gbps toelaten aan huidige en toekomstige glasvezelklanten.'

Prijzen maakte Proximus nog niet bekend. 'Eind 2022 is nog ver weg', luidt het. Zeker op een moment dat de inflatie hoge toppen scheert: Boutin wees in zijn presentatie op de gestegen kosten voor onder meer energie en lonen. Hij wil die kosten onder controle houden. Er zal gewaakt worden over de tarieven, zei hij in dat verband. Eerder zei ook Telenet al dat de gestegen energiekosten zwaar wegen.

Voor wie meer belang hecht aan de prijs dan aan de snelheid, brengt Proximus een nieuw internetabonnement op de markt: Internet Essential kost 25 euro per maand voor 100 GB volume en 50 Mbps downloadsnelheid. De formule vervangt Internet Start, dat 27,50 euro kostte. Ook klanten die enkel een glasvezelkabel (fiber) ter beschikking hebben, zullen erop kunnen intekenen, maar zij moeten nog enkele maanden geduld uitoefenen.

Drie maanden 5G

Over het mobiele netwerk had Boutin ook nieuws. Elke mobiele abonnee met een geschikte smartphone zal vanaf 1 april drie maanden kunnen proeven van het 5G-netwerk. Nu kunnen alleen klanten met bepaalde duurdere abonnementen surfen op dat nieuwe netwerk. Klanten van lowcostdochtermerken Scarlet en Mobile Vikings kunnen er evenwel geen gebruik van maken.

In de praktijk zullen vooral klanten in Vlaanderen iets hebben aan de proefperiode, want in Wallonië en Brussel heeft Proximus nog steeds bijna geen 5G-zones. Er kwam lokaal weerstand tegen de uitrol van 5G en volgens de operatoren zijn de stralingsnormen nog te streng. Boutin hoopt dat daar snel verandering in komt. Tegen 2024 al wil hij 99 procent van België bestrijken met het 5G-netwerk.

Concurrent Orange kondigde vorige week aan ook met 5G te starten. Daar krijgen alle klanten, ook die van het lagekostenmerk Hey zonder meerkost toegang tot 5G. Ook Telenet kondigde aan dat binnenkort al zijn klanten op het 5G-netwerk zullen kunnen surfen waar het beschikbaar is, al zijn er daar wel snelheidsbeperkingen bij de goedkoopste bundel.

