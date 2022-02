Orange gaat in een handvol steden beginnen met 5G voor het grote publiek. Het aanbod is momenteel enkel voor postpaidklanten.

In Antwerpen en binnenkort in Gent, aan de kust, in Brugge en Leuven zal Orange haar 5G-netwerk activeren. Het doet dat op basis van de voorlopige gebruikslicenties, de tijdelijke 5G-toelating die operatoren sinds de zomer van 2020 krijgen.

Het aanbod is er voor postpaidklanten (abonnees) en klanten van het vorig jaar gelanceerde b-merk hey!. Prepaidklanten van Orange moeten dus nog even wachten. Volgens Orange is hun 5G-netwerk tot drie keer sneller dan de huidige 4G-netwerken. Ook de reactiesnelheid (latency) en de energie-efficiëntie ligt bij 5G lager dan bij 4G.

Laatste in de rij

De timing van Orange is opmerkelijk. Operatoren mogen al anderhalf jaar 5G aanbieden, hetzij op tijdelijke frequenties die het BIPT aanbiedt in afwachting van de finale veiling die tegen de zomer afgerond is.

Proximus wachtte daar niet op en herbruikte bestaand spectrum waardoor het al sinds maart 2020 5G uitrolt. Telenet wachtte ook af, maar begon afgelopen december met 5G op sommige plaatsen.

Orange gaf in een gesprek met Data News anderhalf jaar geleden aan dat het pas zou uitrollen als de spectrumveiling rond is. De tijdelijke licenties worden sindsdien wel gebruikt, maar dan vooral voor testen en zakelijke projecten, onder meer in de haven van Antwerpen. Maar mogelijk hebben de stappen van de concurrentie er voor gezorgd dat Orange nu ook in beperkte mate met 5G begint.

Al zegt dat voor alle duidelijkheid niets over de prestaties. Op dit moment is 5G bij elke speler beperkt tot enkele grote steden. De grootschalige uitrol zal vermoedelijk vanaf de zomer op gang komen. Orange en Proximus zullen daarbij ook delen van hun netwerkapparatuur delen via hun joint-venture Mwingz.

Brussel

Orange geeft aan dat het verder wil uitrollen als het spectrum voor 5G formeel is toegewezen en wanneer er meer duidelijkheid is voor de EMF-normen (stralingsnormen). Orange gaat daarover niet in detail, maar algemeen gaat het over de regels voor Brussel die momenteel te streng zijn om 5G fatsoenlijk uit te rollen. Ook andere operatoren staan daar momenteel over op de rem.

In Antwerpen en binnenkort in Gent, aan de kust, in Brugge en Leuven zal Orange haar 5G-netwerk activeren. Het doet dat op basis van de voorlopige gebruikslicenties, de tijdelijke 5G-toelating die operatoren sinds de zomer van 2020 krijgen.Het aanbod is er voor postpaidklanten (abonnees) en klanten van het vorig jaar gelanceerde b-merk hey!. Prepaidklanten van Orange moeten dus nog even wachten. Volgens Orange is hun 5G-netwerk tot drie keer sneller dan de huidige 4G-netwerken. Ook de reactiesnelheid (latency) en de energie-efficiëntie ligt bij 5G lager dan bij 4G.De timing van Orange is opmerkelijk. Operatoren mogen al anderhalf jaar 5G aanbieden, hetzij op tijdelijke frequenties die het BIPT aanbiedt in afwachting van de finale veiling die tegen de zomer afgerond is.Proximus wachtte daar niet op en herbruikte bestaand spectrum waardoor het al sinds maart 2020 5G uitrolt. Telenet wachtte ook af, maar begon afgelopen december met 5G op sommige plaatsen.Orange gaf in een gesprek met Data News anderhalf jaar geleden aan dat het pas zou uitrollen als de spectrumveiling rond is. De tijdelijke licenties worden sindsdien wel gebruikt, maar dan vooral voor testen en zakelijke projecten, onder meer in de haven van Antwerpen. Maar mogelijk hebben de stappen van de concurrentie er voor gezorgd dat Orange nu ook in beperkte mate met 5G begint.Al zegt dat voor alle duidelijkheid niets over de prestaties. Op dit moment is 5G bij elke speler beperkt tot enkele grote steden. De grootschalige uitrol zal vermoedelijk vanaf de zomer op gang komen. Orange en Proximus zullen daarbij ook delen van hun netwerkapparatuur delen via hun joint-venture Mwingz.Orange geeft aan dat het verder wil uitrollen als het spectrum voor 5G formeel is toegewezen en wanneer er meer duidelijkheid is voor de EMF-normen (stralingsnormen). Orange gaat daarover niet in detail, maar algemeen gaat het over de regels voor Brussel die momenteel te streng zijn om 5G fatsoenlijk uit te rollen. Ook andere operatoren staan daar momenteel over op de rem.