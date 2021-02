Proximus heeft een akkoord bereikt met MTN en Swisscom, de twee minderheidsaandeelhouders van BICS (Belgacom International Carrier Services), over de overname van hun belangen van 20 en 22,4 procent. Daarmee wordt Proximus nu volledig eigenaar van het bedrijf.

Met de overname van de minderheidsbelangen van MTN en Swisscom is een bedrag gemoeid van 217 miljoen euro, meldt Proximus dinsdag in een persbericht.

Waarde op lange termijn

Afgelopen zomer deelde Proximus mee dat de aandeelhouders van Belgacom International Carrier Services een verkoop van 51 procent van de aandelen in overweging namen. Proximus kwam tot de conclusie dat het verwerven van alle BICS-aandelen de beste manier zou zijn om op lange termijn waarde te creëren voor BICS en TeleSign, de Amerikaanse dochteronderneming van het bedrijf.

BICS is leider in de internationale carriermarkt. Vanuit financieel oogpunt laat de overname Proximus toe de kasstroom die BICS genereert te combineren met de omzetgroei van TeleSign. Naar de toekomst toe wil Proximus het groeiplan van BICS en TeleSign verder uitvoeren, onder meer door organische investeringen in groeidomeinen en een focus op het genereren van cashflow binnen de traditionele activiteiten. Tegelijkertijd zullen MTN en Swisscom belangrijke commerciële partners blijven voor BICS.

