De aandeelhouders van BICS overwegen de mogelijke verkoop van 51 procent van de aandelen in het bedrijf. Dat bevestigt Proximus aan Belga.

Het bedrijf bevestigt daarmee berichtgeving door De Tijd. Proximus geeft aan dat het een belang wil houden van 49 procent in de onderneming. Volgens het telecombedrijf zijn er gesprekken aan de gang met mogelijke investeerders. Het is niet zeker dat die zullen uitmonden in een akkoord of transactie.

BICS (Belgacom International Carrier Services) voert de internationale carrieractiviteiten uit van de Proximus-groep. Het bedrijf zorgt dus voor het vervoer van data en netwerkverkeer tussen operatoren.

Het is zelf een joint venture die het toenmalige Belgacom in 2005 aanging met Swisscom. In 2009 kwam daar nog het Zuid-Afrikaanse MTN bij. Op dit moment heeft Proximus 57,6% van de aandelen in BICS. Swisscom heeft 22,4% en MTN Group 20%. Swisscom en MTN Group zouden echter al een tijdje hun aandelen van de hand willen doen, zo schrijft De Tijd. Nu ook Proximus bevestigt dat het een deel van zijn aandelen wil verkopen, kan een eventuele overnemer een meerderheid in het bedrijf krijgen.

BICS draaide in 2018 een omzet van 1,2 miljard euro en het is daarmee een van de grootste ICT-bedrijven van het land. In de Trends Top staat het op 6 voor deze sector.

