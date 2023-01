Els Bellens is redactrice bij Data News.

Het zou terug makkelijker moeten worden om een PlayStation 5 console te kopen. De gameconsole kampte sinds zijn lancering eind 2020 met stevige tekorten.

'Iedereen die een PS5 wil, zou er vanaf nu veel makkelijker een moeten vinden bij wereldwijde retailers', dat zegt Jim Ryan, die aan het hoofd staat van Sony's gamingdivisie, tijdens een presentatie op de technologiebeurs CES. Het bedrijf verkocht tot nu zo'n 30 miljoen van de consoles, die in november van 2020 voor het eerst op de markt kwamen.

In de voorbije twee jaar was het meestal echter bijzonder lastig om aan het toestel te geraken. Onder meer het halfgeleidertekort, en een stevige vraag naar thuisvertier door de pandemie, zorgde ervoor de productie van de toestellen tot nu amper aan de vraag kon voldoen.

