Ondanks de grote vraag naar de spelconsole, zal de productie van de PlayStation 5 niet meteen worden opgevoerd. Een chiptekort ligt aan de basis.

Sony heeft in de laatste maanden van 2020 zo'n 4,5 miljoen stuks van zijn nieuwe PlayStation 5 console verscheept. Dat meldt de techproducent in zijn jaarresultaten. Het gaat om een gelijkaardig aantal als tijdens de lancering van de PlayStation 4, die in het laatste kwartaal van 2013 op de markt kwam.

Het lijkt er echter op dat de vraag deze keer, deels door lockdowns wereldwijd, een pak groter is. De lancering van de PS5 (en van de nieuwe Xbox-spelconsole van concurrent Microsoft) ging gepaard met grote tekorten en verwarring over online leveringen.

Chiptekort

Dat betekent echter niet dat de productie wordt opgevoerd. 'Het is moeilijk om productie van de PS5 op te voeren te midden van een tekort aan halfgeleiders en andere componenten', aldus Hiroki Totoki, CFO van Sony, tijdens de voorstelling van de jaarresultaten. 'We zijn niet in staat geweest om ten volle te voldoen aan de grote vraag maar we doen er alles aan om zo veel mogelijk toestellen te verschepen aan klanten die wachten op een PS5.'

Tekort aan componenten lijkt een groeiende trend in de hele techsector. Ook Qualcomm en Mazda wijten deze week hun tragere productie aan chiptekorten. De wereldwijde vraag naar chips, die vaak door derde partijen worden gemaakt, is groter dan het aanbod, zo luidt het.

Gamen tijdens lockdown

Uit de resultaten van Sony blijkt alvast dat het bedrijf niet meteen winst gaat maken op de console, die vrij scherp geprijsd is voor zijn bouwkost. Iets gelijkaardigs gebeurde met eerdere consoles, die pas winstgevend worden naarmate de componenten goedkoper worden. Het bedrijf verdient vooral aan software voor de consoles.

En daar gaat het wel goed mee. Sony's Game and Network Services department zag zijn winsten in het laatste kwartaal van 2020 omhoog gaan met bijna 50 procent. Veel daarvan heeft te maken met het PlayStation Plus-abonnement, dat 47,4 miljoen dollar binnenrijfde voor Sony in het voorbije kwartaal. 87 procent van de PS5-eigenaars hebben ondertussen een abonnement op de streamingdienst.

Verder maakt Sony ook bekend dat zo'n 63 procent van zijn gameverkopen voor het jaar 2020 ondertussen via digitale download gebeurt. Een jaar eerder was dat nog 43 procent, al kunnen we het nu ook niet zo gek vinden, gezien 'niet-essentiële' gamewinkels in grote delen van de wereld een tijdlang dicht waren.

En voor wie het nog eens in cijfers wil zien, die pandemie heeft ons wel degelijk aan het gamen gezet. 'Dankzij de vraag om thuis te blijven en de lancering van de PS5, hebben we een heel hoog niveau van 'user engagement'', zegt het bedrijf, 'De tijd die door PlayStation-gebruikers aan games werd besteed lag in december dertig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.'

