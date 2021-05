imec-dochter Pulsify Medical haalt opnieuw enkele miljoenen op, onder meer van imec zelf. Daarmee werkt het verder aan een ultrasone pleister die organen kan monitoren.

De tweede kapitaalronde brengt 3,75 miljoen euro in aandelenvermogen binnen, aangevuld met 1,65 miljoen euro als niet-dilutieve subsidie van VLAIO.

De investeerders zijn vandaag PMV, Gemma Frisius Fonds en imc. In oktober 2019 haalde Pulsify Medical al eens 2,6 miljoen euro op, toen van imec.xpand, de KU Leuven en het UZ Leuven. Geen onlogische investeerders als je weet dat de medische start-up werd opgericht door wetenschappers van het UZ Leuven en imec.

Pulsify Medical ontwikkelt draagbare ulrasone pleisters met sensoren om organen rechtstreeks te monitoren. Die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld hartbewaking in het ziekenhuis of bij patiënten thuis. Het bedrijf wordt vandaag geleid door Iwan van Vijfeijken (CEO) en Chris Japp als voorzitter.

