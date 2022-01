Python is de populairste programmeertaal, na C en Java. De top vijf van populairste talen blijft ongewijzigd.

De rangschikking is afkomstig van Tiobe, dat zich toelegt op kwaliteit van softwarecode. De rangschikking komt van beoordelingen uit de community, maar ook op basis van het aanbod aan opleidingen, derde partijen en resultaten uit zoekmachines. Het gaat dus niet om de programmeertaal met bijvoorbeeld het meest aantal projecten of lijnen code.

Python stoot daarmee C van de troon dat een jaar geleden bovenaan stond. Op de derde plaats staat Java. C++ en C# vervolledigen de top vijf. Visual Basic, Javascript, ASM, SQL en Swift vervolledigen de top tien.

in April 2020 bracht Tiobe een tussentijdse rangschikking uit waaruit Scratch, de programmeertaal gericht op kinderen, voor het eerst in de top twintig staat. Dat is vandaag niet het geval. Scratch staat vandaag op de 23e plaats.

Tiobe zelf merkt op dat Python waarschijnlijk nog even populair blijft. Volgens het bedrijf wordt de programmeertaal vandaag in verschillende domeinen gebruikt en is de kans klein dat de top vijf in de nabije toekomst nog wijzigt.

De rangschikking is afkomstig van Tiobe, dat zich toelegt op kwaliteit van softwarecode. De rangschikking komt van beoordelingen uit de community, maar ook op basis van het aanbod aan opleidingen, derde partijen en resultaten uit zoekmachines. Het gaat dus niet om de programmeertaal met bijvoorbeeld het meest aantal projecten of lijnen code.Python stoot daarmee C van de troon dat een jaar geleden bovenaan stond. Op de derde plaats staat Java. C++ en C# vervolledigen de top vijf. Visual Basic, Javascript, ASM, SQL en Swift vervolledigen de top tien.in April 2020 bracht Tiobe een tussentijdse rangschikking uit waaruit Scratch, de programmeertaal gericht op kinderen, voor het eerst in de top twintig staat. Dat is vandaag niet het geval. Scratch staat vandaag op de 23e plaats.Tiobe zelf merkt op dat Python waarschijnlijk nog even populair blijft. Volgens het bedrijf wordt de programmeertaal vandaag in verschillende domeinen gebruikt en is de kans klein dat de top vijf in de nabije toekomst nog wijzigt.