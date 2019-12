Chipfabrikant Qualcomm en Niantic, de ontwikkelaar van AR-games zoals Pokémon Go, gaan samen aan technologie en toepassingen voor AR-brillen werken. Qualcomm heeft daarvoor een nieuwe chip gemaakt die 5G ondersteunt.

Chipmaker Qualcomm focust zich steeds meer op XR (eXtended Reality, een overkoepelende term voor Augmented, Virtual en Mixed Reality). Vorig jaar kwam het bedrijf al met de Snapdragon XR1, een chip die vooral bedoeld is voor goedkopere AR- en VR-brillen. Donderdag kondigde het Amerikaanse bedrijf de opvolger aan. Qualcomm omschrijft XR2 als 'het eerste extended reality-platform dat 5G ondersteunt'. Waar XR1 zestig beelden per seconde kan verwerken, wordt dat bij XR2 opgetrokken naar negentig fps. Volgens techsite CNET, dat de XR2-chip getest heeft, zal deze processor volgend jaar een hele reeks 'standalone' headsets en slimme brillen aansturen.

Tegelijk gaat Qualcomm een "meerjarige samenwerking" aan met game-ontwikkelaar Niantic om een "geïntegreerd ontwerp te ontwikkelen dat hardware voor AR-brillen, software en cloudcomponenten omvat". Dat kondigt Niantic Labs aan op zijn website. Het bedrijf is bekend van smartphonespelletjes zoals Ingress, Pokémon Go en Harry Potter: Wizards Unites. In die laatste twee games worden personages via de camera van de telefoon op de echte wereld geprojecteerd, maar de AR-ervaring blijft daarbij beperkt. Via een AR-bril zouden dergelijke spelletjes veel meeslepender kunnen zijn. Dus slaan beide bedrijven nu de handen in elkaar.

Dat wil niet zeggen dat ze zélf een AR-bril op de markt gaan brengen. Het lijkt er eerder op dat het XR2-platform van Qualcomm en de toepassingen van Niantic op elkaar afgestemd zullen worden en dat ze die samen zullen aanbieden aan fabrikanten van AR-brillen.