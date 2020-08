Chipbedrijf Qualcomm vraagt een licentie aan bij de Amerikaanse overheid om handel te mogen drijven met Huawei. Het gaat in het specifiek om de verkoop van 5G-chips aan Huawei.

Dit meldt The Wall Street Journal. Huawei maakte recent nog bekend de productie van zijn eigen Kirin-chips te staken vanwege de Amerikaanse sancties. Qualcomm verwacht echter dat deze sancties Huawei er niet van zullen weerhouden deze chips bij externe partijen buiten de VS aan te schaffen. Denk hierbij aan MediaTek en Samsung.

De sancties tegen Huawei schaden hierdoor Amerikaanse bedrijven, stelt Qualcomm. In het verleden hebben Qualcomm en Huawei vaker met elkaar samengewerkt. Andere Amerikaanse bedrijven kregen eerder al een licentie om ondanks de sancties te handelen met Huawei, waaronder Intel en Microsoft.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

