De sancties van de VS tegen Huawei zorgen er voor dat de Chinese smartphonemaker tegen september zonder chips dreigt te komen.

De VS heeft al meer dan een jaar sancties tegen de VS lopen waardoor Amerikaanse bedrijven geen technologie meer aan Huawei mogen leveren. Dat zorgt er onder meer voor dat Google haar Play Store op Android niet mag voorzien. Die sancties werden in mei uitgebreid waardoor eender welk bedrijf wereldwijd niet meer mag leveren aan Huawei als hun producten Amerikaanse technologie bevatten.

Dat treft nu ook de toevoer van Huawei's Kirin-chip. Het bedrijf moet daarom waarschijnlijk tegen 15 september stoppen met de productie van onder meer de Mate 40. Dat zegt Richard Yu in een presentatie afgelopen vrijdag die The Register opmerkte.

Huawei ontwikkelt zelf haar chips, maar doet daarvoor wel beroep op toeleveranciers. Als die Amerikaanse technologie in hun producten gebruiken, dan mogen ze niet leveren aan Huawei. Een voorbeeld daarvan is chipfabrikant TSMC, die door de nieuwe sancties geen nieuwe orders van Huawei meer aanneemt.

Huawei waarschuwde in mei al dat de nieuwe ban niet enkel Huawei zal treffen, maar zich uitstrekt over de hele technologiesector. Ook het Britse nationale cybersecurity center waarschuwde operatoren recent om voldoende Huawei-apparatuur op voorraad te hebben om leveringsproblemen door de sancties te beperken.

The Register merkt op dat een woordvoerder van Huawei nuanceert dat Kunpeng, de serverchips van Huawei, gebaseerd op Arm-architectuur, geen gevolgen ondervinden van de sancties. Mogelijk worden zij niet gemaakt met hulp van bedrijven die Amerikaanse technologie, of weten ze de sancties voor dat productieproces te omzeilen.

