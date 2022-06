De raad van bestuur van het socialemediabedrijf Twitter heeft dinsdag het overnamebod van de Amerikaanse miljardair Elon Musk 'unaniem aanbevolen' bij zijn aandeelhouders. Daarmee komt de overname voor 44 miljard dollar opnieuw een stapje dichterbij.

De overname zou nog dit jaar moeten rond zijn. Voor een aandeel Twitter wordt 54,20 dollar geboden. Eerder deze maand dreigde Musk nog af te zien van de overname, omdat hij niet genoeg informatie zou hebben ontvangen over valse accounts op Twitter. Volgens zijn advocaten schond het bedrijf hiermee zijn verplichtingen en had Musk dus het recht om van de overname af te zien. Maar recentelijk maakte Twitter bekend dat het wel al gegevens heeft meegedeeld. Musk schat dat ongeveer 20 procent of 229 miljoen accounts spambots zijn.

