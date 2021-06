De consultants van Raccoons Group hebben met Konsolidate een nieuwe venture opgericht. Die moet diensten leveren rond Solid, de internetstrategie die gebruikers controle over hun data moet teruggeven.

Konsolidate moet onder meer advies- en operationele diensten leveren bij de ontwikkeling en koppeling van zogenaamde 'datapods' - of individuele gegevenskluizen - met bedrijfstoepassingen. Het idee achter Solid komt onder meer van Tim Berners-Lee, die gezien wordt als een van de uitvinders van het world wide web, dertig jaar geleden. Door al je persoonlijke gegevens in een kluisje of datapod te verzamelen, en jou daar de sleutels van te geven, moet Solid vermijden dat bedrijven gigantische silo's aan data verzamelen.

Ons land, en dan vooral Vlaanderen, is een van de regio's waar al volop geëxperimenteerd wordt met het principe. De technologie wordt onder meer getest in het Burgerprofiel en bij de oprichting van een Datanutsbedrijf. Eens ze breder ingeburgerd is, betekent dat ook dat bedrijven op de kar kunnen springen. In plaats van een server met een pak gebruikersgegevens erop, zullen ze bijvoorbeeld kunnen linken naar de pods van gebruikers die daar toestemming voor hebben gegeven. Konsolidate moet dan bedrijven helpen om een nieuwe decentrale datastrategie uit te werken en te concretiseren.

