Vlaams minister-president Jan Jambon en Sir Tim Berners-Lee hebben plannen besproken om datakluizen te bouwen voor Vlaamse burgers en organisaties.

Jambon kondigde begin dit jaar aan dat hij Solid wilde gebruiken om burgers meer controle te geven over hun eigen data. Testprojecten rond onder meer Mijn Burgerprofiel lopen ondertussen al. Met de gesprekken vandaag wordt die samenwerking bevestigd.

Controle over data

Solid draait het huidige model van datavergaring om. In plaats van bedrijven die zo veel mogelijk data vergaren bij gebruikers, krijgen internetgebruikers via de technologie een soort opslagkastje, een 'Pod', waarin hun data wordt gezet. Daarmee geven diensten zelf eenmalig toegang tot specifieke gegevens zoals geboortedatum of naam.

"Het is een nieuw soort webprotocol", zegt Tim Berners-Lee aan Data News. "We voegen daarmee onder meer 'single sign-on' toe aan het web, iets wat het nu nog niet heeft." Het idee daarachter is dat je met je eigen identiteit kan inloggen op eender welke apps en diensten die Solid ondersteunen. "Het protocol is gelijkaardig aan wat je nu met Facebook of Google single sign-on hebt, met dat verschil dat je daarvoor een Facebook-account nodig hebt", gaat Berners-Lee verder.

En dat Facebook je op die manier ook overal kan volgen. Met Solid zou bijvoorbeeld ook meer toegangscontrole in handen van de gebruiker moeten komen. "We hebben gemerkt dat de meeste dingen die je online doet gezamenlijk zijn. Er zijn publieke dingen en private dingen, maar de meeste dingen ga je delen met specifieke mensen", zegt Berners-Lee. "Het web had tot nu toe echter nog geen algemeen concept van toegangscontrole. Met het nieuwe protocol kan je toegang geven tot bepaalde groepen en mensen, en die toegang ook beheren."

Ondertussen in Vlaanderen

Vlaanderen is een van de eerste regio's waar Solid als dusdanig wordt ingezet. "Data laten stromen is de sleutel om onze samenleving en onze economie in de jaren twintig een enorme boost te geven. Maar dat vergt vertrouwen. Vlaanderen wil dat vertrouwen in de data-samenleving versterken door de burger zelf controle te geven over zijn data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen. We bouwen zo een zelf beheerde digitale identiteit", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon in een persmededeling.

Via de oprichting van het Datanutsbedrijf wil Digitaal Vlaanderen de mogelijkheden verkennen om de diensten rond het aanbod van de persoonlijke datakluizen te verlenen aan organisaties en overheden buiten Vlaanderen. Daarvoor heeft het een samenwerking opgezet met Inrupt, het bedrijf van Berners-Lee.

Sir Tim Berners-Lee wordt gezien als een van de grondleggers van het web. Met Solid wil hij de koers van dat web nu bijsturen. Data News sprak de man en zijn team in de marge van deze aankondigingen. Het volledige interview kunt u lezen in de printeditie van Data News.

