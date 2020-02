Een Amerikaanse rechter heeft een groot defensiecontract voor softwarebedrijf Microsoft tijdelijk geblokkeerd. Technologiebedrijf Amazon, dat ook meedong naar de opdracht, klaagt dat de aanbesteding niet eerlijk is verlopen omdat president Trump zich ermee heeft gemoeid.

Zowel Microsoft als Amazon deden een gooi naar het JEDI-contract. Dat is een klus ter waarde van 10 miljard dollar voor het leveren van zwaar beveiligde cloudsystemen voor het Pentagon. Amazon stelt nooit een eerlijke kans te hebben gekregen door politieke spelletjes. Bekend is dat de Amerikaanse president Donald Trump de topman van Amazon, Jeff Bezos, als een politieke vijand ziet.

Amazon spande in november al een rechtszaak aan wegens het mislopen van het contract. De Amerikaanse webwinkelgigant diende in dat kader een verzoek in om Trump te mogen verhoren. In afwachting daarvan wordt het project nu in de ijskast gezet.

