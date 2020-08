De nieuwe versie van OpenShift, het Kubernetesplatform van openbronspeler Red Hat, zet in op de 'edge'. Onder meer automatisering en lichtere voetafdruk moeten dat mogelijk maken.

Het OpenShift platform van Red Hat is ondertussen toe aan versie 4.5 en gaat verder in de richting die het bedrijf in het voorjaar al aankondigde. Dat betekent virtualisering en automatisering, met behulp van de eigen op Kubernetes gebaseerde hybride cloud.

Bedoeling is dat bedrijven het systeem kunnen gebruiken om workloads in de 'edge', buiten hun eigen datacenter, te draaien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan industriële omgevingen waarin AI en machinelearningtoepassingen moeten functioneren ver buiten het hoofdkantoor.

"De volgende generatie hybride cloudapplicaties beperkt zich niet tot een bedrijfsdatacenter of zelfs een publieke cloudimplementatie", zegt Chris Wright, senior vice president en chief technology officer van Red Hat daarover in een persmededeling. "Deze innovaties zullen ten minste gedeeltelijk aan de edge van wereldwijde netwerken bestaan, waarmee wordt ingespeeld op de eisen van de consument en zakelijke uitdagingen worden opgelost met de kracht die voortkomt uit bijna realtime dataverwerking en -analyse. Deze toekomst aan de edge wordt gevoed door data, 5G, Linux-containers en Kubernetes."

Wat is er dan nieuw voor die edge? OpenShift 4.5 biedt ondersteuning voor 3-node clusters, iets dat de omvang van een Kubernetes-implementatie moet verkleinen. Door 'supervisor' en 'worker' nodes te combineren, wordt de voetafdruk van de implementatie kleiner, maar blijft hij wel krachtig genoeg om Kubernetes volledig te draaien. Daarnaast werd Red Hat Advanced Cluster Management voor Kubernetes uitgebreid om duizenden edge-sites samen met kernsites te kunnen beheren vanuit een eenduidig scherm. Red Hat belooft ook plechtig om zijn Enterprise Linus besturingssysteem verder te ontwikkelen met de edge in gedachten.

Red Hat komt in deze versie van OpenShift ook met enkele andere verbeteringen, waaronder ondersteuning voor full-stack VMware vSphere omgevingen en OpenShift Virtualization, waarmee je virtuele machines kunt ontwikkelen en beheren naast de Kubernetes containers die OpenShift al ondersteunt.

