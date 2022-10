QinetiQ Space uit Kruibeke wordt verkocht aan het Amerikaanse Redwire voor 32 miljoen euro. Het Belgische bedrijf maakt kleine satellieten en werkt onder meer voor de ESA.

QinetiQ Space bestaat sinds 1983, toen onder de naam Verhaert Space. In 2005 werd het overgenomen door het Britse QinetiQ en ging het door het leven als QinetiQ Space NV. De Belgische afdeling werkt voor commerciële ruimtevaartprojecten en legt zich toe op wetenschap, platformen, navigatie en kritieke infrastructuur voor beveiligde navigatie.

Vandaag werkt QinetiQ Space onder meer voor ESA en Belspo (Belgian Science Policy Office). Het heeft een omzet van 49 miljoen euro en een winst van drie miljoen euro. Tegelijk heeft het nog uit te voeren contracten ter waarde van 113 miljoen euro.

QinetiQ legt zich onder meer toe op kleine satellieten. In 2021 schreven we nog hoe het bedrijf voor de ESA momenteel een satelliet bouwt die in 2023 wordt opgeleverd. Het bedrijf is ook de maker van de Belgische Proba-V satelliet die van 2013 tot 2020 de aarde fotografeerde.

