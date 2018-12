Lancering overheidsapp uitgesteld

Alexander De Croo kondigde de overheidsapp aan in mei, toen hij nog minister van Telecom en Digitale Agenda was. 'BeApp', zoals de app genoemd werd, moet iedere vorm van interactie met de verschillende overheden naar het smartphonescherm brengen. "Hoeveel dagen kunt u nog werken? Hoe staat het met uw belastingcontrole? Al die informatie komt op één scherm. Het zal een enorme stap vooruit zijn", vertelde De Croo in het VTM-nieuws. De minister zei toen dat de app nog dit jaar gelanceerd zou worden, quad non.

"De diensten zijn volop bezig met de ontwikkeling van BeApp. Om de app goed te laten functioneren zijn onder meer belangrijke aanpassingen aan de back-end nodig", klinkt het op het kabinet van Philippe De Backer. De Backer nam op 9 december de bevoegdheden Telecom en Digitale Agenda over van De Croo, nadat die laatste minister van Financiën werd in de intussen ontslagnemende minderheidsregering Michel II.

Wanneer de lancering dan wél zal plaatsvinden, is niet bekend. "We hopen dat de ontwikkeling spoedig verloopt want mobiele functionaliteit is een absolute must als we e-gov-diensten nog meer ingang willen doen vinden. Sowieso zijn we daarbij ook afhankelijk van andere administraties die gegevens ter beschikking moeten stellen", aldus de woordvoerster van ontslagnemend minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.

Intussen heeft de Vlaamse Overheid met 'Mijn Bugerprofiel' iets gelijkaardigs voorgesteld: een plugin waarin alle informatie die de overheid over u heeft, gecentraliseerd wordt.