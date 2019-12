4 star star star star star

Gamen in de cloud kan al lang voor eigenaars van een PlayStation 4, maar tot nu is PlayStation Now altijd wat onder de radar gebleven. Met een nieuwe prijszetting en een steviger aanbod aan games wil de dienst nu de concurrentie aangaan met Xbox, en Google.

Sony's clouddienst is in technologietermen een oude knakker. Sony kocht cloudgamingdienst GaiKai al in 2012, dezelfde periode dat bijvoorbeeld Belgacom investeerde in gedoemde diensten als OnLive. Die eerste hype rond gamestreaming is nooit echt van grond gekomen, al was het maar omdat nog niemand genoeg bandbreedte had om daar effectief wat mee te doen. Maar ondertussen is het (bijna) 2020. We halen we vlotjes 4k-televisieseries binnen, en concurrenten als Xbox en Google Stadia stappen volop in de gamestreaming. Hoe staat het ondertussen met PlayStation Now?

De technische kant

Sony heeft enkele jaren gehad om zijn streamingsoftware te verfijnen maar dat neemt niet weg dat de kwaliteit van je streamingervaring voor een groot deel afhangt van je internetverbinding. Wanneer je voor PS Now een proefabonnement aanvraagt, of aanstalten maakt om te betalen, dan schotelt Sony je alvast een bandbreedte-test voor. Eens door de test en volledig geregistreerd, is het een kwestie van een game te kiezen en je kan meteen streamen.

Toch gaat het af en toe mis. Mijn systeem, op wifi, slaagt dan wel netjes in de test, toch lukt het even niet om Hollow Knight te livestreamen. Een kink in de wifi, misschien, want het streamen van andere games op andere dagen lukt weer wel vlotjes. Het toont wel aan dat een ethernetkabel voor je PS4 bij streaming echt wel nodig is, zeker als je bijvoorbeeld multiplayer spelletjes wilt spelen.

Interessant is wel dat PS Now de mogelijkheid biedt om bepaalde games te downloaden, in plaats van ze rechtstreeks te streamen. Het komt erop neer dat je deze games in hun geheel binnenhaalt en vanop de console speelt. De dienst wordt dan eerder een game-abonnement zoals Nintendo of EA ze aanbieden, waarbij je games krijgt in ruil voor je lidgeld. Dit lukt niet voor alle games, maar kan wel handig zijn voor mensen met een minder stabiele verbinding, of zij die het internet delen met een Netflixer. Hou er wel rekening mee dat de meeste consoles geen oneindige schijfruimte hebben.

De games

PlayStation Now heeft zo'n 800 games in de bibliotheek die je op dit moment kunt streamen. Da's veel, en vooral veel meer dan je ooit zelf zal kunnen uitspelen. Het zijn er ook een pak meer dan je op een overzichtelijke manier in de interface van je PS4 kunt vinden. Het is even zoeken naar games die niet net die maand in de spotlights staan. Want net als bij bijvoorbeeld Netflix, bestaat de bibliotheek uit zowel blijvers als uit tijdelijke spellen, kwestie van te zorgen dat je terug blijft komen.

Als we naar december kijken, zien we onder meer God of War, GTA 5, Uncharted 4, Persona 5 en Shadow of War. Enkele stevige blockbusters, dus, maar geen nieuwe releases, toch niet voor AAA games. Grotere spellen zijn zo'n twee jaar oud voordat ze op de dienst terecht komen en je kan dus niet verwachten om meteen Death Stranding of de nieuwste Call of Duty te streamen. PlayStation Now lijkt dan ook vooral een aanvullende dienst te zijn voor mensen die nog wat oudere klassiekers willen uitspelen, of voor gamers die zich niet laten meesleuren door de hype van het moment.

Onder die 800 games zit bovendien heel wat vulsel. Sony heeft voor PS Now een hele reeks PS2 en PS3 games ontsloten. En daar zitten pareltjes tussen, zoals de eerste Red Dead Redemption of Shadow of the Colossus, maar ook mindere helden zoals Zombie Vikings, een game waarvan de titel veruit het beste onderdeel is. De oudere games worden overigens ook niet geüpdatet of aangepast aan het nieuwe platform. De beeldkwaliteit van een PS3-game blijft dus, tegenover modernere games, wat achterwege, en we moesten ook even zoeken naar bijvoorbeeld de 'start' knop, die op de PS4 controller niet meer aanwezig is. In plaats daarvan moet je op de rechterkant van de tracking pad drukken, wat me ook maar duidelijk werd na een paar minuten googelen.

PS Now op pc Naast streaming naar je PS4 console, laat PlayStation Now ook streaming toe naar je pc. Dat lukt zelfs als je helemaal geen PS4 in huis hebt. Sony is daarmee niet alleen. Xbox Game Pass kan je in beta op pc gebruiken, en dan is er nog Stadia. En het is misschien ook niet meteen een dienst waaraan je als pc-gamer zou denken. Toch zijn er voordelen. Tegenover Stadia is de bibliotheek bijvoorbeeld een pak groter, en tussen die games zitten ook de 'exclusives' voor het Playstation platform, die je zo voor het eerst op pc kan spelen. Wie altijd al uitkeek naar vijfhonderd keer aan een stuk doodgaan in Bloodborne, maar daar niet perse een nieuwe console voor wilde kopen, kan dat met PS Now dus netjes op computer doen. Wel zal je een PS4 controller in huis moeten halen om de games aan te sturen. Bloodborne met muis en toetsenbord is voorlopig niet aan de orde.

De prijs

Het interessantste onderdeel van de nieuwe 'streaming-oorlog' is dat hij de prijs van de diensten serieus naar beneden heeft gehaald. Een jaarabonnement op PS Now was tot voor kort nog honderd euro, en is nu 59,99 euro. Dat komt overeen met de prijs van één nieuwe AAA titel in de winkel. Sinds oktober zijn maandabonnementen voor de dienst ook gezakt in prijs, van zo'n twintig euro naar tien euro. Die prijs komt, niet toevallig, overeen met die van een Xbox Games Pass (ook tien euro per maand).

Dat is, afhankelijk van je budget en tijdsbesteding, redelijk schappelijk. Je betaalt deels voor het gemak van een hele reeks titels die je snel kan uitproberen. Als je rekent dat de betere oude of tweedehands spellen al snel een tien tot twintig euro kosten, is de dienst zijn abonnement waard als je er zes keer iets nieuws mee probeert.

Conclusie

Voor hardcore gamers zal PS Now alleen niet voldoen. Het mist daarvoor de nieuwe blockbusters en, afhankelijk van de setup, ook de pure 'latency'. Wel is het een goeie aanvuller voor gamers die wat spellen gemist hebben, of die oudere games willen spelen zonder te knoeien met emulators of het afstoffen van consoles. Belangrijkste pluspunt is de uitgebreide bibliotheek, die echt wel wat parels bevat als je de tijd neemt om ze te vinden.