Dichtgevouwen valt de Mate X nauwelijks op tegenover een stevige smartphone. Maar met een duw op een knop plooit het scherm open van een 6,6 smartphone naar een 8 inch kleine tablet. Het toestel is al een paar maanden op de markt voor een stevige prijskaartje van 2.499 euro, maar dat belette ons enthousiasme niet om het toestel even uit te proberen.

Design

Wat ons als eerste opvalt aan de Mate X is dat het een zwaar en dik toestel is. met 295 gram is een derde tot de helft zwaarder dan een doorsnee smartphone, al krijg je in principe ook dubbel zoveel toestel in de plaats.

Huawei Mate X © PVL

Innovatie komt met nog weg te werken obstakels.

De voorkant van het toestel is quasi volledig 'scherm', op een paar millimeter rond de randen na. Achteraan zit de tweede helft van het scherm, met aan de zijkant een 'balk' met de drie cameralenzen, flits en de fysieke knop om het toestel open te plooien. Aan de zijkant zit een volumeknop en de aan/uit-knop die ook dienst doet als vingerafdrukscanner.

Het scherm zelf heeft een soort permanente beschermingslaag, vergelijkbaar met wat we bij de Galaxy Fold zien. Dat laat het toestel er iets minder gelikt uitzien dan een moderne high end smartphone, maar laten we niet vergeten dat dit een eerste generatie toestel met plooibaar scherm is. Innovatie komt met nog weg te werken obstakels.

Open- en dichtvouwen

Maar waar het ons om te doen is, is het dubbel scherm. Het grote verschil met de Galaxy Fold, die nooit in België op de markt is gekomen, is dat het scherm van de Mate X aan de buitenkant zit. Je hebt dus één scherm dat de voorkant en het merendeel van de achterkant bedekt.

Het openen van de Mate X gaat vlot, maar voelt vreemd aan. Je moet het scherm met een beetje druk rechtplooien en daarbij voel je het scherm op de vouw ook een beetje samenkomen. Je ziet ook waar de rug van het toestel zat wanneer het toestel helemaal open ligt.

Huawei Mate X © PVL

Als we de vergelijking maken met de Fold dan moeten we wel zeggen dat Huawei hier nog wat schaafwerk heeft om de 'look & feel' van een premium toestel te bereiken. Wat we wel moeten opmerken is dat het scherm verder geen kik geeft. Je voelt niets wegschuiven, er wordt niets verborgen in plooitjes. Opnieuw moeten we opmerken dat het om een eerste generatie foldable gaat. De afwerking heeft nog ruimte voor verbetering, maar tegelijk is er al heel wat verfijning in het toestel verwerkt.

Bij dagelijks gebruik kunnen we het scherm niet op schoonheidsfoutjes betrappen. Het scherm plooit vlot van dicht naar opengeklapte modus en hoewel je de plooi ziet, wat ook bij Samsung het geval is, stoort ze amper of niet als je wil surfen of beelden bekijkt. De beeldkwaliteit is wat ze moet zijn en ook het wisselen tussen apps is geen probleem.

Huawei Mate X © PVL

Geen Android, wel omwegen

De Mate X is geen slecht toestel, maar we moeten de olifant in de kamer benoemen: het draait niet op Android en dat maakt het toestel voor een groot deel onbruikbaar. Dat is niet de keuze van Huawei, wel van de VS dat het bedrijf op elk mogelijke manier een hak wil zeggen. Maar intussen moet het bedrijf dus steunen op HMS, Huawei Mobile Services.

Het draait niet op Android en dat maakt het toestel voor een groot deel onbruikbaar.

Dat ziet er enerzijds bijna identiek uit aan Android. Meerdere schermen, een snelmenu, quasi dezelfde instellingen. We vinden onze weg er wel in. Maar... zonder Google en vooral zonder Google Play en bijgevolg ook zonder een groot deel van de apps die we dagelijks gebruiken.

Huawei probeert dat te counteren door haar Huawei App Gallery (de applicatiewinkel van het bedrijf) uit te bouwen. Apps als Zoom, Viber, Telegram, Tiktok, Opera Mini enz... zijn al te vinden en dat is geweldig. Tegelijk past Huawei een mouw aan het gebrek aan Google-diensten. Door een browser-snelkoppeling op het scherm te plaatsen kan je Gmail, Google Maps of Google docs gebruiken met quasi dezelfde ervaring.

Maar gaandeweg wordt het wel minder gebruiksvriendelijk. We krijgen Whatsapp aan de praat door de APK (het applicatiebestand) online te zoeken in officieuze kanalen. Maar we moeten daarbij opmerken dat zoiets risicovol is. Je downloadt de facto onbekende software waarvan je niet weet of de aanbieder de originele Whatsapp-app heeft gemanipuleerd.

Ook Netflix proberen we op dezelfde manier te installeren maar hier hebben we minder succes. Opmerkelijk: ook via de browser lukt het niet. We kunnen in beide gevallen inloggen, de previews spelen wel, maar zodra we een serie opstarten krijgen we foutmeldingen. Geen Netflix op dit enorm smartphonescherm.

Huawei doet zijn best om dat zo veel mogelijk te compenseren, maar het wringt dat een smartphone van 2.500 euro minder kan dan eentje van 250 euro.

Zo zijn er nog meerdere dingen binnen HMS die vreemd zijn. Zo vinden we al snel flink wat Belgische apps zoals die van De Standaard en Het Nieuwsblad en die werken vlot. Maar na een tijdje moeten die apps een update krijgen en worden we automatisch doorgestuurd naar de website van... Google Play. Uiteraard herkent die appwinkel geen Androidtoestel waardoor updaten niet mogelijk is.

Het zijn dingen die we als techredacteur nog wel willen verteren en een zware Huawei-fan misschien ook. Maar voor een doorsnee consument, zelfs de technisch gevorderde gebruiker, oogt dit vooral chaotisch.

Tussen de reviewperiode en het verschijnen van de review lanceerde Huawei ook Petal Search, een tool om apps te vinden buiten de Play Store. Daarmee worden niet alle pijnpunten opgelost, maar het maakt het toestel vermoedelijk wel iets bruikbaarder.

Daar bovenop is het aanbod zeer beperkt. Niet mobiel bankieren, geen VRT Nu of VTM Go, Slack, Doccle, Bancontact/payconic. Dingen waar we 10 jaar geleden niet over zouden struikelen, maar die vandaag wel essentieel zijn voor de meerwaarde van een smartphone. Huawei doet zijn best om dat zo veel mogelijk te compenseren, maar het wringt dat een smartphone van 2.500 euro minder kan dan eentje van 250 euro. Een vouwbaar scherm compenseert dat niet.

Huawei Mate X © PVL

Camera

De Mate X combineert drie lenzen van 40 (wide, 27mm) , 8 (telephoto, 52mm, 2X optische zoom) en 16 (ultrawide, 17mm) megapixel en kan filmen in 4K.

Hier zien we dat Huawei een geoefend smartphonebouwer is. De foto's zijn van onberispelijke kwaliteit en moeten niet onderdoen voor andere high end modellen. Naast de standaard camera vinden we een nachtmodus, portretmodus of een modus om met het diafragma te spelen. Onder 'pro' zijn ook de ISO-waarde, witbalans en andere instellingen naar eigen wenst af te stemmen.

Voor een eerste generatie foldable heeft Huawei sterk werk geleverd, maar...

Softwarematig krijgen we ook een schoonheidsfilter aangeboden, iets om ons gezicht net iets zachter of mooier te maken. In de videomodus kunnen we ook kiezen om 8X (240 FPS) of 32X (960 FPS) trager te filmen, hetzij korte stukjes. Filmen we een wegvliegende wesp dan zien we zowaar de vleugels fladderen, al zit er in de details van de beweging wel wat ruis. Desalniettemin moeten we zeggen dat de Mate X zowel voor foto's als video's het onderste uit de kan haalt.

Een testvideo in slow motion, gemaakt met de Mate X.

Bekijk hier enkele onbewerkte testfoto's genomen met de Huawei Mate X.

Conclusie

We zitten met een enorm dubbel gevoel over dit toestel. Voor een eerste generatie foldable heeft Huawei sterk werk geleverd. Het scherm kan verfijnder, de plooi kan nog iets zachter en het gewicht mag nog wat omlaag. Maar technisch is dit een uitstekend toestel dat bovendien aangenaam in de hand ligt. De 'balk' met de camera is een handige houvast wanneer we hem in tabletmodus gebruiken en qua ontwerp en hardwarematig gebruiksgemak kunnen we alleen maar blij zijn dat Huawei geen half werk heeft geleverd.

Maar dit is geen volwaardige smartphone zoals we hem kennen. 99 procent van de Europese consumenten is iOS of Android gewoon en HMS moet qua besturingssysteem niet onderdoen. Maar op dat uitstekend hard- en softwareplatform draaien amper de apps die onze smartphone zijn meerwaarde geeft. Dat is de voornaamste reden om dit toestel geen hoge score te geven.

De grote uitdaging van Huawei zit hem om alle app-ontwikkelaars te kunnen overtuigen om ook voor hen een app te maken. Maar wetende dat dat zelfs voor Microsoft een onhaalbare taak leek, hebben we daar weinig hoop in.

Hou daarbij rekening dat Amerikaanse techspelers zoals Facebook waarschijnlijk nooit aan boord zullen komen en we zitten met een toestel dat we op zich zeer goed vinden. Maar we tegelijk niet kunnen aanraden aan consumenten. Dit is een mooi staaltje toptechnologie. Maar het is geen bruikbare smartphone en dat voelt ontzettend jammer aan.

