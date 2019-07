5 star star star star star

De OnePlus 7 Pro is de duurste OnePlus ooit, maar nog steeds een pak goedkoper dan de grote vlaggenschepen van Huawei of Samsung. Is die prijs nog steeds in verhouding tot de kwaliteit?

De telefoon is intussen enkele weken op de markt en wij konden hem vanaf dag 1 testen. Enkele weken later moeten we vaststellen dat de weinige minpuntjes die er waren, grotendeels zijn verdwenen.

De volledige specificaties en nieuwigheden kon je al lezen in aankondiging van de 7 en 7 Pro, maar in het kort is de OnePlus 7 Pro een smartphone met een Snapdragon 855 processor, 6, 8 of 12 gigabyte RAM, 128 of 256 gigabyte opslag en een batterij van 4.000 mAh. De telefoon draait op Android 9 / Oxygen OS en heeft een 6,67 inch scherm met een resolutie van 3120X1440. Achteraan vinden we een 48 megapixel lens, een 16 megapixel ultrawide lens en een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom (daarover meer verder in deze review. Data News testte meteen de zwaarste en duurste combinatie met 12 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag.

Design & feel

Wat we bij een eerdere review over de OnePlus 6T schreven is dat het toestel het voornaamste van wat Huawei en Samsung brengt, maar dan goedkoper. Op designvlak gaat die vergelijking nog steeds op. Voor het eerst komt OnePlus met een scherm dat lichtjes over de rand gaat, zoals bij sommige Samsung Galaxy-modellen.

Links van het toestel zitten twee volumeknoppen, rechts de aan/uitknop en een schuiver om de telefoon op stil of vibreren te zetten. Onderaan vinden we de USB-C aansluiting, de luidspreker en de opening voor de simkaart. Die zit voortaan onderaan om bovenaan plaats te maken voor de pop-up camera.

Zo zien de OnePlus 7 en 7 Pro er bovenaan en onderaan uit. © OnePlus

De wat? Inderdaad. De OnePlus 7 Pro heeft een gedurfde keuze gemaakt door niet langer te werken met een notch of een balkje waar de frontcamera in verwerkt zit. In plaats daarvan komt de frontcamera pas uit de telefoon zodra de selfiemodus (of gezichtsherkenning) nodig is.

Dat lijkt in eerste instantie een leuke gimmick, maar het is wel een handige manier om honderd procent van het scherm te kunnen gebruiken zonder notch of 'gaatje' zoals bij de Galaxy S10. Al heeft het ook een minuscuul nadeel: we hebben de telefoon meermaals ondersteboven vastgenomen omdat we, als het scherm uit staat, niet meteen zagen wat de boven- of onderkant was. Een luxeprobleem.

OnePlus 7 Pro © OnePlus

De telefoon ligt wel goed in de hand, met 6,67 inch is het best een groot toestel, al raken we dat vrij snel gewend.

Alles bij elkaar weet OnePlus de voornaamste designelementen van de concurrentie te combineren met een eigen keuze om een volledig scherm te tonen. Dat in een mooi afgewerkt design dat ook aanvoelt als een premium merk.

Camera

Met zoveel megapixels (en vier lenzen) wil de OnePlus 7 Pro ook op foto- en videovlak uitblinken en dat doet het ook. Naast de standaard fotomodus heeft de camera ook een portret en nachtscene-modus. In standaardmodus kan je kiezen voor ultra-wide of voor de 3x optische zoom.

. © OnePlus

De foto's die we nemen zijn van buitengewone kwaliteit en moeten in geen geval onderdoen voor de grote namen in het smartphonelandschap. Ook de 3X optische zoom levert nog steeds geweldige beelden. In de eerste weken van onze test merkten we wel dat de camera soms enkele seconden bleef haperen wanneer we naar de 3X zoommodus gingen, maar dat lijkt intussen te zijn verholpen met een update.

Over die 3x optische zoom is overigens een kleine discussie geweest, al heeft die weinig invloed op de kwaliteit. Op Reddit stelde een gebruiker vast dat het niet om een 8 megapixel telelens ging, maar om een 13 megapixel lens met 2,2X optische room. Die foto's werden vervolgens bijgesneden tot 8 megapixel. OnePlus zegt dat de telelens zowel voor de zoomfunctie als portretmodus wordt gebruikt en daarbij 8 megapixel of 13 megapixel beelden aflevert.

Maakt dat veel uit? Neen. Het gaat bij 3X zoom nog steeds om beelden die neerkomen op 3x optische zoom, dus niet digitaal 'uitgerekt' zoals bij digitale zoom. Wel is de resolutie bij gewone foto's iets groter (4000x3000 pixels) dan bij de zoommodus (3264x2448 pixels)

Hieronder zie je twee foto's die kort na elkaar genomen zijn vanop 2-3 meter afstand. De ene in normale fotomodus, de andere met 3X zoom.

Zo ziet een foto er uit vanop 3 meter afstand in de standaardmodus. © PVL

Zo ziet een foto er uit vanop 3 meter afstand met 3x zoom. © PVL

Ook over de 4K videomodus kunnen we weinig negatiefs zeggen. De beelden zijn haarscherp en leveren video aan 60 fps. Bijzonder leuk daarbij is de slow motion modus. Daarbij film je in 1080P aan 240 frames per seconde (8x vertraagd), of in 720P aan 480 FPS (16x vertraagd). Al is de opname hier wel beperkt tot één minuut. Let wel op: 720P ziet er op je smartphone nog vrij goed uit, maar op een groot HD-scherm oogt het al wel iets blokkeriger.

Onderstaande video's zijn respectievelijk opgenomen in 4K aan 60 FPS (de standaard cameramodus), tijdens een demonstratie van Oracle België. Het tweede filmpje demonstreert de slowmotion modus aan 480 FPS tijdens een breakdance sessie in Berlijn.

Batterij

Met een 4.000 mAh batterij kom je bij normaal gebruik meer dan een dag toe. Halen we hem om 9 uur uit het stopcontact dan is er tegen 19 uur, na een hele dag vrij intensief gebruik, nog de helft van de batterij over.

De snellader van de OnePlus 7 Pro geeft je 50 procent batterij op nog geen half uur tijd. © PVL

Wat we daarbij bijzonder waarderen is de snellader, die OnePlus Warp Charge 30 noemt. OnePlus belooft dat je een dag verder kan in twintig minuten en dat klopt ongeveer. Zelf staken we het toestel met 15 procent batterij in het stopcontact om 25 minuten later op 62 procent te zitten. Hiervoor hoor je wel de kabel en lader van OnePlus zelf te gebruiken.

OnePlus 7 Pro (links) en OnePlus 7 © OnePlus

De oplader gebruikt daarbij een bijzonder mechanisme dat ook voor meer veiligheid zorgt: wanneer de batterij 75 procent en 85 procent is opgeladen zakt de stroomuitvoer van de oplader. Dat voorkomt dat de batterij wordt overbelast of oververhit.

Ten opzichte van de OnePlus 6T laadt de 7 Pro 34 procent sneller op en dat verschil merken we. Wie een heel intensieve (smartphone)dag voor de boeg heeft, kan letterlijk op 10-20 minuten ettelijke uren autonomie toevoegen.

Praktisch gebruik

Wanneer we de telefoon voor het eerst gebruiken krijgen we de optie om contacten, foto's en apps automatisch over te zetten. Dat werkt voor 90 procent naadloos en spaart een hoop tijd uit bij het configureren

Zo werden we op het nieuwe toestel meteen ingelogd op Whatsapp, Messenger of Slack. Tegelijk werden apps als Twitter en Instagram niet automatisch mee geïnstalleerd. Ook werden contacten op Whatsapp niet meteen herkend en tekstvoorspeller Swiftkey werkte niet meteen. Al kan dat verholpen worden door de apps handmatig te verwijderen en herinstalleren. Let op: betaalapps zoals die van de bank of PayPall nemen je logingegevens niet mee over. Al lijkt ons dat vanuit veiligheidsperspectief eerder een pluspunt dan een minpunt.

De telefoon gebruikt waterkoeling en ook dat merk je. Zowel bij het laden, bij intensief gebruik of langdurig gamen wordt de telefoon niet bijzonder warm of traag. Dat in combinatie met 12 gigabyte RAM en een Snapdragon 855 betekent dat de telefoon bijzonder snel blijft bij intense omstandigheden zoals tijdens het gamen.

Van de pop-up camera hadden we gevreesd dat die na enige tijd problemen kon krijgen door stof. Dat blijkt vooralsnog niet het geval. Wel komt het soms voor dat, wanneer je gezichtsherkenning aan hebt staan, de camera soms naar buiten komt terwijl de telefoon in je broekzak zit. Bijvoorbeeld omdat je het toestel in je broekzak aanraakt. Dat gaf (nog) geen problemen met werking van de pop-up camera zelf, maar was voor ons wel een reden om die gezichtsherkenning uit te zetten.

De volumeknoppen (links) staan bij de 7 Pro ook iets hoger dan bij de 6T waardoor ze niet meer op dezelfde hoogte staan als de aan/uit knop (rechts). Dat maakt dat je niet al te vaak per ongeluk een screenshot maakt wat bij de 6T regelmatig gebeurde. Toch staan de knoppen nog dicht genoeg zodat je met één hand de twee knoppen kan gebruiken.

Conclusie

De OnePlus 7 Pro heeft zowel visueel als inhoudelijk alles wat we verwachten van een topmodel. De telefoon maakt een gedurfde keuze van een volledig scherm in combinatie met een pop-up frontcamera. Tegelijk waarderen we de stevige batterij in combinatie met de snellader, maar ook de kwaliteit van de foto's en video's is meer dan behoorlijk.

De OnePlus 7 Pro met 12 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag kost 829 euro, maar het toestel moet in geen geval onderdoen voor toestellen die duizend euro en meer kosten. Daarmee doet OnePlus wat het al enkele generaties doet: De voornaamste eigenschappen van de grote jongens overnemen aan een veel lagere prijs. Die missie is ook bij de OnePlus 7 Pro meer dan geslaagd.