Is het een smartwatch? Is het een sporthorloge? Wel, het is een beetje van allebei. Wij liepen een maand lang rond met de Oppo Watch Free en leerden dat je voor die prijs een degelijk toestel krijgt, maar ook niet te veel mag verwachten.

De Oppo Watch Free ziet er bij een eerste aanblik best stijlvol uit. Het toestel komt in het zwart en in 'vanille', de versie die wij probeerden. Het gaat om een beige uurwerk met een rozig gouden randje. Dat is bijna volledig uit plastic opgetrokken, met een siliconen bandje dat we niet super comfortabel vinden. Maar het ziet er alvast niet goedkoop uit, met een textuur die wat aan leer doet denken. Qua uiterlijk zit de Oppo Watch Free zo halverwege tussen een smartwatch en een fitnesstracker, een thema dat we in deze review nog gaan tegenkomen.

De vormgeving is strak, zonder te veel tierlantijntjes die je sportgedrag in de weg kunnen staan. Ook zonder knoppen, trouwens. Je bedient de watch volledig via het aanraakschermpje, en met je smartphone. Achteraan zitten sensoren voor je hartslag en zuurstofgehalte in je bloed, plus een magnetische oplaadpoort.

Health Tap

Om het toestel aan de praat te krijgen, download je eerst de Health Tap-app. Dat is grotendeels een standaard tracker. Je maakt een account en geeft toestemming voor een hele resem data-overdracht. We vonden de installatie bij momenten ook wat verwarrend en je ziet hier en daar de schoonheidsfoutjes en vergetelheden in de gebruikersinterface. Ergens moesten we bijvoorbeeld toegang moet geven tot 'iets Chinees dat we niet begrijpen' om te koppelen met de dichtstbijzijnde wearable. Niet fijn en dat mag in 2022 ook gewoon beter.

Eens je daardoor bent, draait alles wel vlotjes. Wij koppelden de Watch Free aan een Android-toestel en ondervonden daar geen problemen. De horloge werkt netjes samen met meerdere Bluetooth-toestellen, zoals draadloze oortjes. En dat is meteen een van de belangrijker functies van dit toestel. Wij vonden het bijvoorbeeld best handig om draadloze oortjes in te stoppen en de muziek vervolgens te regelen via onze pols. Daarvoor moet je eerst je muziekprogramma op je smartphone aanzetten, waarna je kan doorspoelen of pauzeren via de watch. Je smartphone blijft dan netjes in je rugzak. Bij duurdere smart watches kan je uiteraard muziek gewoon downloaden op de watch zelf, terwijl het hier om een extensie van je smartphone gaat. Maar het werkt alvast beter dan de loterij van 'tik een keer om te pauzeren, nee niet zo, nu zit je op het volgende nummer', die we gewend zijn van de bediening op draadloze oortjes.

Het bandje van de Oppo Watch Free sluit naar binnen, tegen je pols aan, wat niet altijd even comfortabel is. © Oppo

Scherm

Het AMOLED-schermpje waarmee je dat alles doet heeft een diagonaal van 1,64 inch, met een resolutie van 280x456 pixels. Vrij klein, maar Oppo heeft er een hoop menu's op gekregen. Een swipe naar beneden gaat naar de instellingen, een swipe omhoog naar notificaties. Rechts opent een menu waarin je appjes rond fitness tracking en meer kunt openen, links toont je activity tracker voor die dag.

Druk je even op het scherm, dan kan je ook een ander uitzicht kiezen. In je watch is er plaats voor zes van die wijzerplaten, met alles van een klassieke wijzerplaat tot neonkleurige cartoons. Via de app kan je extra thema's downloaden om de bestaande te vervangen. Je kan hier bijvoorbeeld ook een foto instellen om op de klok te tonen. Of je laat de AI een wijzerplaat genereren gebaseerd op je outfit.

Het menu

Het menu krijgt veel gedaan, zeker voor zo'n klein scherm, maar net als bij de installatie vinden we de gebruikersinterface niet altijd intuïtief. Om een voorbeeld te geven, als je enkele schermpjes diep in een menu zit voor een work-out, en je wil weer terug naar het hoofdscherm, dan is dat een serie van rechts swipen en dan nog eens rechts en links. Het is een combinatie die we wat gek vinden buiten pakweg een Street Fighter-game. Het had logischer geweest als je gewoon 'uitwaaiert' naar telkens diepere schermen in dezelfde richting.

Maar die functies dan. In het bovenmenu vinden we onder meer 'onderwatermodus' voor tijdens het zwemmen, en een nachtmodus. Die laatste is vooral belangrijk omdat het scherm best helder is, en je het toestel misschien wel wil gebruiken om je slaap te tracken.

Die slaaptracker vind je trouwens in het menu rechts, waar je ook hartslag en zuurstofsaturatie kunt opmeten. Oppo biedt hier een soort algemene dagelijkse tracker. Je krijgt een (instelbaar) doel voor een aantal stappen, minuten gesport, energie verbruikt en aantal 'activiteiten'. Dat laatste komt er vooral op neer dat je watch na een uur bureauwerk meldt dat het misschien tijd is om eens recht te staan en rond te wandelen. Zie het als gamification van je dagelijkse gezondheid.

Het menu onderaan toont standaard notificaties van voornamelijk berichtendiensten op je smartphone. Wij kregen bijvoorbeeld WhatsApp-chats, sms'jes en Discord-berichten door, maar gelukkig niet de push-notificaties van games of Spotify. Je kan dat overigens in de Health Tap app aanpassen, als je wil. Over het algemeen werkt de horloge best goed als extensie van je smartphone. Ook aanwezig zijn bijvoorbeeld een weerbericht en een 'camera control', waarbij je je smartphone op een afstandje kan plaatsen en via een druk op je horloge de foto neemt.

Sporten

Het sportgedeelte van de Watch Free vind je voornamelijk in het linkermenu. Hier kan je allerlei work-outs instellen, met standaard activiteiten als wandelingen, fietstochtjes, jogroutes en zwembeurten. Dat zijn er op het eerste zicht niet veel, maar je kan er zelf nog bijvoegen uit een tweede, veel uitgebreider menu, met alles van aerobics, rugoefeningen en boogschieten tot anusara yoga.

Het toestel heeft ook een functie aan boord die zal proberen automatisch op te pikken wanneer je sport. Het is die functie die me vaak halverwege de route naar de bakker vertelt dat ik aan een powerwalk bezig ben, maar gezien dat dus vaak halverwege is, is het niet altijd duidelijk waar de watch zich op baseert.

Belangrijke opmerking hierbij is dat de watch geen eigen gps aan boord heeft. Bij het tracken van bijvoorbeeld een wandeling, fietstocht of loopronde is het dus noodzakelijk dat je je smartphone meeneemt en Bluetooth aan laat staan. Anders wordt pakweg je fietstocht niet geregistreerd. Dat is misschien ook de reden waarom we zelfs na meerdere pogingen de zwemtracker niet aan de praat kregen. Die hoort automatisch aan te slaan wanneer je de horloge in onderwatermodus zet, maar ettelijke baantjes later deed hij toch niet veel. De locker met mijn smartphone stond in het publieke zwembad blijkbaar wat ver.

© Oppo

Conclusie

De Oppo Free is in principe een wearable voor 'casuals', en dat bedoel ik niet per se negatief. Ik ben er zelf namelijk ook eentje. Het gadget heeft een aanbevolen prijs van 99 euro en daarvoor krijg je een handige extensie van je smartphone. De batterij gaat in onze ervaring zo'n week mee voordat hij moet worden opgeladen. Het toestel is vervaardigd uit silicone en plastic, maar ziet er niet zo uit. We vonden de functies redelijk accuraat en goed werkend, ondanks enkele vreemde UI-beslissingen.

De basisfuncties van een fitnesstracker werkten goed om mij wat vaker vanachter mijn bureau te krijgen, het soort gamification waarvoor stappentellers gemaakt zijn, kleine porretjes richting een iets beweeglijker levensstijl.

Voor een echt sporthorloge, voor mensen die bijvoorbeeld willen trainen en daarbij vaker accurate uitlezingen nodig hebben, is het toestel echter te beperkt. Het mist hiervoor voornamelijk een ingebouwde gps.

