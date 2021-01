Het Antwerpse RoboRana, specialist op het gebied van Intelligent Process Automation, slaat de handen in elkaar met het AI-bedrijf Humain. Als deel van De Cronos Groep streven beide ondernemingen naar de optimalisatie van bedrijfsprocessen met behulp van technologie.

Het partnerschap betekent een nieuwe stap in het groeitraject van RoboRana, dat de afgelopen maanden negen nieuwe medewerkers verwelkomde. De AI-kennis van Humain is onder meer complementair aan RoboRana's aanbod van automatisatietechnologie op het vlak van Robotic Process Automation (RPA) en Business Process Management (BPM). Waar Humain instaat voor het strategische luik van AI-implementaties, is RoboRana verantwoordelijk voor het technische luik, zo klinkt het.

Flywheel-aanpak

Humain biedt workshops aan en coacht organisaties en hun medewerkers om te evolueren met behulp van artificiële intelligentie. Managing partner Tom Husson gelooft dat die digitale innovatie meer is dan enkel technologie implementeren. 'Dit proces is een combinatie van de juiste business cases, mensen en mindsets op de juiste plaats. In dit verhaal vult RoboRana ons ongelooflijk goed aan', zegt hij.

RoboRana en Humain hanteren de zogeheten flywheel-aanpak om die stapsgewijze, schaalbare vooruitgang bij bedrijven te creëren. Humain helpt klanten eerst om een gedeelde visie op de integratie van technologie als AI en RPA te definiëren. Vervolgens kijkt RoboRana naar de mogelijkheden om de eerste procesautomatisaties te implementeren.

De voorbije maanden vervoegden negen nieuwe medewerkers het team van RoboRana, waaronder Low Code Process Engineers, (Intelligent) Automation Engineers en een Senior RPA Engineer. Het team van de Antwerpse start-up telt inmiddels 42 medewerkers.

