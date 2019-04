Els Bellens is redactrice bij Data News.

Anki, de start-up die onder meer verantwoordelijk is voor de kleine Cozmo-robot, sluit de deuren. Het bedrijf wist in zijn korte bestaan bijna 200 miljoen dollar aan investeringsfondsen te verwerven.

Anki was gebaseerd in San Francisco en maakte artificieel intelligent robotspeelgoed zoals Overdrive, Cozmo en de Vector. Het bedrijf sluit nu zijn deuren, elk van de ongeveer 200 medewerkers wordt ontslagen.

De start-up zette in op schattige robotjes die geprogrammeerd konden worden, en wist met dat project 182 miljoen dollar aan investeringen aan te trekken. Dat het er nu meer ophoudt heeft te maken met een nieuwe kapitaalronde, die niet het nodige geld wist bijeen te harken. Omdat de bazen van het bedrijf ook geen overnemers vonden, is het over en uit.

Anki heeft naar eigen zeggen 6,5 miljoen robots verkocht, met Cozmo als bekendste en populairste model. De sluiting van het bedrijf lijkt aan te geven dat het bouwen en verkopen van robots nog altijd erg lastig is. Anki's einde volgt vrij kort op het faillissement van Mayfield Robotics, makers van de Kuri-huisrobot, en ook op de sluiting van Jibo, dat een sociale robot maakte.