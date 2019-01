Robothond belandt steeds weer op zijn pootjes dankzij AI

Robothond ANYmal begon als onderzoeksproject aan de technische universiteit van Zurich, maar wordt intussen op de markt gebracht door de Zwitserse start-up ANYbotics. De vierpoter kon al over obstakels kruipen en trappen beklimmen. Nu heeft hij iets geleerd waar nog maar weinig robots toe in staat zijn: zelfstandig rechtkrabbelen na een val.

De robothond kreeg geen instructies over hoe hij dat moest doen. In plaats daarvan voerden de Zwitsers een groot aantal computersimulaties uit, waarbij een virtuele versie van de robothond willekeurig iets probeert. Telkens zijn poging beter was dan de vorige, werd de vierpoter beloond met een virtueel hondensnoepje. Na zo'n 1.500 iteraties slaagde ANYmal erin om keer op keer recht te krabbelen, ongeacht de manier waarop zijn poten stonden na de val.

Deze methode, reinforcement learning genaamd, heeft veel voordelen. Dankzij de simulaties kan een robot veel sneller getraind worden dan in de fysieke wereld: in dit geval in maximaal 11 uur. De robot werd dankzij de simulaties ook robuuster en raakte minder snel uit evenwicht. Bovendien kan dezelfde trial-and-error-methode ook meteen toegepast worden op andere robots. Of om eenzelfde robot op een geheel andere ondergrond te laten opstaan. Dat laatste komt zeker voor ANYmal van pas. De waterdichte robothond werd immers ontworpen om zowel binnen als buiten inspecties uit te voeren, dus ook op pakweg bosgrond of sneeuw.

De Zwitsers zijn niet de eersten die reinforcement learning toepassen op robots. Onder meer de Vlaamse Berkeley-professor Pieter Abbeel heeft er zich in gespecialiseerd. Eerder toonde ook Boston Dynamics indrukwekkende filmpjes van robuustheidstesten met de tweepotige Atlas en met SpotMini, een robothond die sterk lijkt op ANYmal. Of Boston Dynamics dezelfde trainingsmethode toepast, is niet bekend: het Amerikaanse robotbedrijf geeft daarover nooit details vrij. Dat doet ANYbotics wél, getuige de onderzoekspaper die woensdag verscheen in Science Robotics.