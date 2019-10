Technologiebedrijf Rombit kondigt een tweede kapitaalverhoging aan. Soudal-oprichter Vic Swerts, het technologiefonds InvestLink en enkele Belgische industriëlen treden toe en leggen samen 10 miljoen euro op tafel.

De kapitaalverhoging bestaat uit twee luiken: een aandelentransactie met de bestaande aandeelhouders en een injectie van vers kapitaal. Dat moet dienen om de verdere groei te ondersteunen. Rombit zet voornamelijk in op de haven, petrochemie en andere complexe industriële omgevingen. Daarnaast blijft Rombit ook vasthouden aan internationalisering en R&D rond eigen producten zoals Romware; een smartwatch die ongevallen op industriële sites helpt voorkomen.

"Vanaf nu trekken we voluit de industriële kaart. Een strategische beslissing, die een antwoord biedt op de groeiende marktvraag vanuit de industriële sector en bovendien naadloos aansluit bij de achtergrond en ervaring van onze nieuwe investeerders. Zij nemen de aandelen van Michel Akkermans over en vervangen hem in de Raad van Bestuur", aldus Jorik Rombouts, oprichter en CEO van het Antwerpse technologiebedrijf in het persbericht. De investering van Michel Akkermans heeft er mee voor gezorgd dat Rombit verder kon schalen met klanten als PSA, Deme, Multraship, Brabo, Port of Antwerp, Katoen Natie en VOPAK.

Het in Antwerpen gevestigde Rombit is opgericht in 2012 en draait met zo'n 60 werknemers een geconsolideerde omzet van naar eigen zeggen 6 miljoen euro.