Het ruimtevaartbedijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos gaat een commercieel ruimtestation bouwen. Blue Origin gaat daarvoor samenwerken met branchegenoot Sierra Space.

Het ruimtestation met de naam Orbital Reef zou in de tweede helft van dit decennium in een baan om de aarde moeten zijn gebracht en volledig kunnen functioneren, zo kondigde Blue Origin maandag aan in een persbericht.

Volgens Blue Origin zal iedereen naar het ruimtestation kunnen afreizen als daar maar voor wordt betaald. Het bedrijf rept in een persbericht van onderzoekers, maar ook van commerciële klanten. 'Doorgewinterde ruimtevaartagentschappen, hightechconsortia, landen zonder ruimtevaartprogramma, media en reisbedrijven, ondernemers en investeerders, ze hebben allemaal een plaats in Orbital Reef', zo staat in een persbericht van Blue Origin. Dat omschrijft het ruimtestation nog als een 'businesspark voor gemengd gebruik'.

Er is ook sprake van een Single Person Spacecraft, een ruimtetuigje waarmee toeristen uitstapjes zullen kunnen maken in de ruimte. Blue Origin zet volop in op ruimtetoerisme om daarmee een deel van zijn lanceringen terug te verdienen. De afgelopen tijd ging Bezos zelf al de ruimte in. Ook nam Blue Origin acteur William Shatner, bekend als Captain James T. Kirk uit Star Trek, mee de ruimte in. Daarmee wil het bedrijf naamsbekendheid verkrijgen en meer rijke mensen trekken die de ruimte in willen.

De bouw van het ruimtestation wordt ook ondersteund door onder meer vliegtuig- en ruimtevaartbedrijf Boeing. Daarnaast is de Amerikaanse universiteit Arizona State University betrokken bij het project.

