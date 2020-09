China, Rusland en Iran hebben beschuldigingen van Microsoft verworpen dat hackers uit hun landen de campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november aan het viseren zijn.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken opperde vrijdag dat Microsoft en de VS de beschuldigingen hadden verzonnen. 'Met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen heb ik herhaaldelijk gezegd dat de verkiezingen een interne aangelegenheid zijn en dat we niet de bedoeling hebben en er geen belang bij hebben ons daarin te mengen.'

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken deed vrijdag gelijkaardige uitspraken, zeggend dat het voor Teheran niet uitmaakt wie de verkiezing wint. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat de conclusies van Microsoft geen belang hadden zolang er geen bewijs was, meldt het staatspersbureau TASS.

Zelfde conclusie als inlichtingendiensten

De landen die Microsoft oplijst stemmen overeen met de vaststellingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Microsoft zei dat de aanvallen uit China onder meer de campagne van de Democratische kandidaat Joe Biden en aanverwante organisaties als doelwit leken te hebben. De Russische hackers hadden het naar verluidt op consultants van zowel de Republikeinen als de Democraten gemunt, alsook op Amerikaanse denktanks, de Europese Volkspartij en politieke partijen in Groot-Brittannië. De Iraanse hackers trachtten het Witte Huis en de campagne van Trump te treffen, maar faalden.

Volgens de Amerikaanse inlichtingen is China voor een overwinning van Biden op president Donald Trump, terwijl Rusland vooral de reputatie van Biden wil schaden.

