Met enig uitstel heeft Rusland met succes een test uitgevoerd om zichzelf af te sluiten van het internet. Dat moet de lokale infrastructuur kunnen beschermen tegen cyberaanvallen van buitenaf.

De test werd vorige week over verschillende dagen uitgevoerd door Russische overheidsagenschappen, lokale providers en internetbedrijven. De bedoeling was om te kijken of de Russische nationale internetinfrastructuur, beter bekend als RuNet, kon functioneren zonder aansluiting met het wereldwijde internet en het DNS-systeem.

Hoe dat precies in zijn werk ging geeft Rusland niet prijs. Wel laat het land weten dat er verschillende scenario's zijn getest, onder meer een simulatie van een cyberaanval vanuit het buitenland.

Rusland liet begin dit jaar al weten dat het zichzelf wil kunnen afsluiten van het internet om zo haar lokale infrastructuur te beschermen bij onder meer een cyberaanval. De test zelf liep wat vertraging op omdat het land eerst een cyberwet wou goedkeuren waardoor de overheid haar controle op het internet kon uitbreiden. Die verplicht lokale providers immers om hun verkeer via strategische punten te sturen die door de overheid worden beheerd.