Rusland komt ook online geïsoleerd te staan. Een van de grootste internet backbone providers trekt zich terug, maar ook Rusland zelf gaat binnenkort enkel Russische DNS-providers gebruiken. Wat niet hetzelfde is als zichzelf afsluiten van het internet.

Cogent Communications, een van de grootste internet backbone providers, werkt niet meer voor Russische operatoren door de invasie in Oekraïne, dat meldt de Washington Post. Het bedrijf heeft onder meer provider Rustelecom, mobiele operatoren MegaFon en Veon onder zijn klanten, net zoals de zoekmachine Yandex.

Spelers als het Amerikaanse Cogent leggen zich onder meer toe op intercontinentale verbindingen. Hoewel het land nog andere internet backbone providers heeft, zal het wegvallen van een van de grootsten waarschijnlijk zorgen voor tragere verbindingen.

Niet 'van het internet afkoppelen'

Tegelijk heeft de overheid een hoop verplichtingen aangekondigt tegen vrijdag 11 maart. Dat meldt het onafhankelijke Wit-Russische nieuwskanaal Nexta onder meer op Twitter. Dat wordt door velen geïnterpreteerd als een volledige afkoppeling van het internet, maar dat klopt niet helemaal.

Voor zover duidelijk wordt in de tekst opgeroepen om persoonlijke accounts bij domeinnaam registrars te voorzien van een nieuw wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie (2FA) te gebruiken. Ook moeten online spelers overstappen naar DNS-servers binnen Rusland en moeten ze alle Javascript code van buitenlandse origine verwijderen van hun pagina's. Publieke info moet naar een .ru-domeinnaam. Dat wil vooral zeggen dat Russische sites en diensten nauwelijks nog op buitenlandse infrastructuur mogen zitten.

Maar dat is niet hetzelfde als een afsluiting van het internet. Zo blijft internetverkeer naar sites buiten Rusland in principe mogelijk, al passeert dat verkeer dan wel via lokale DNS-providers. Natuurlijk zijn Russische platformen onderhevig aan censuur en regulering. Het is technisch gezien dus geen afsluiting, maar het maakt censuur of het afsluiten van toegang tot bepaalde diensten wel makkelijker.

Al lijkt de insteek vooral extra bescherming tegen cyberaanvallen of hackers. In 2019 gebeurde er al een oefening hierrond. Zo maakte Rusland een lokale kopie van het DNS-routeringssysteem en werd er gekeken of het Russisch internet zo'n overstap vlot zou verteren. Ook toen klonk vooral dat die oefening nodig is om bij zware buitenlandse cyberaanvallen snel zichzelf te kunnen afsluiten van buitenaf.

