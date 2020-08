Terwijl een pak landen onder Amerikaanse druk de relatie met Huawei op een laag pitje zetten, zegt Moskou dat het geen problemen heeft met het bedrijf.

Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zegt volgens Reuters, dat het Russische persagentschap Interfax citeert, dat Rusland klaar is om samen te werken met China en Huawei Technologies rond 5G.

Veel meer details zijn er niet, maar de uitspraak toont vooral dat Rusland niet van plan is om Huawei-apparatuur te weren of te beperken in het land.

De afgelopen maanden keerden verschillende landen hun kar ten opzichte van Huawei waarbij de telecomfabrikant haar apparatuur voor onder meer 5G niet of slechts in beperkte mate mag leveren uit vrees voor spionage vanuit China. Die vrees nam vooral toe nadat de VS steeds explicieter opriep op het bedrijf te weren, met beschuldigingen van spionage. Ook al heeft de VS dat nog nooit kunnen aantonen.

