Russen komen op straat tegen nieuwe cybersecuritywet

Het parlement sprak vorige maand zijn steun uit voor de gecontesteerde wet. Daarmee zou Rusland onder meer in staat zijn om het hele land af te sluiten van het wereldwijde web. Volgens de overheid zal de wet de cyberveiligheid in het land verbeteren, en maakt het het land minder afhankelijk van Amerikaanse servers. Tegenstanders zien echter een poging om censuur te verstrengen en kritiek op de overheid in de kiem te smoren.

Een van de gevolgen van de wet is dat internetverkeer in Rusland niet meer over buitenlandse servers gestuurd mag worden. Op die manier wordt al het interne verkeer ook makkelijk te onderscheppen door Roskomnazor, de Russische telecomwaakhond die dubbel dienst doet als staatscensor.

Volgens de activisten kwamen zo'n 15.000 mensen kwamen op straat in Moskou en in twee andere steden. Ramingen van de politie liggen op ongeveer de helft daarvan. De wet werd vorige maand voor feedback geïntroduceerd in het parlement, en moet later deze maand terugkomen om te worden goedgekeurd. Daarna wordt ze door President Vladimir Putin ondertekend.

De nieuwe wet is er een in een lange rij van regels waarmee Rusland de voorbije jaren de schroeven op het internet stevig heeft aangedraaid. Vorige week stemde het parlement nog voor twee wetten die 'fake news' en oneerbiedigheid jegens de autoriteiten bestraffen. Bij de wet op fake news gaat het om een verplichting voor nieuwssites om berichten meteen te verwijderen als ze daarom gevraagd worden door Roskomnazor. Anders wordt de website geblokkeerd. Het parlement ziet vals nieuws daarbij vrij breed, als elke ongeverifieerd nieuws dat iemands leven, gezondheid of eigendom in gevaar kan brengen, maar ook berichten die de werking van vitale infrastructuur, transport, sociale diensten, kredietorganisaties of industriële faciliteiten in het gedrang kunnen brengen.