De aanval gebeurde op de dag van de invasie van Oekraïne. Een deel van de modems van het bedrijf, ook in de rest van Europa, is nog altijd onbereikbaar.

De verbindingen van Viasat, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in satellietcommunicatie, werden in de ochtend van 24 februari onderbroken. Op dat moment begonnen Russische grondtroepen ook aan hun invasie van Oekraïne. En dat is niet toevallig, zo schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post.

Volgens de krant gelooft de Amerikaanse overheid na onderzoek dat de Russen voor de aanval op Viasat verantwoordelijk zijn, al willen ze het land daar niet openbaar van beschuldigen. Volgens bronnen van de krant zou de aanval passen in een trend waarbij cyberaanvallen worden gebruikt om militaire operaties te ondersteunen. Oekraïense bronnen gaan er hoe dan ook van uit dat de aanval aan Rusland te wijten is, en wijst vooral richting GRU, het departement van de Russische geheime dienst dat verantwoordelijk is voor cyberoperaties.

Schade tot ver buiten het slagveld

Het zou meteen ook de grootste cyberaanval zijn die in de loop van de oorlog is gebeurd, en eentje met gevolgen tot ver buiten Oekraïne. Verbindingen van Viasat werden onderbroken voor militaire en overheidscommunicatie in het land, maar ook in de rest van Europa zagen klanten van het bedrijf hun modems onbruikbaar worden.

Westerse geheime diensten zijn momenteel nog volop de hack aan het onderzoeken. Voorlopig lijkt het erop dat meerdere van de toestellen van het bedrijf 'gewiped' werden, en dat er dus data van de modems werd gehaald die hen onbruikbaar maakte op de dag van de invasie, en in de weken daarna. Viasat is momenteel bezig met het fysiek vervangen van veel van de modems van zijn klanten.

Het centrale netwerk en de satellieten van het bedrijf zelf, zouden bij de aanval geen schade hebben geleden. 'Viasat werkt met zijn distributeurs om de dienst te herstellen voor zijn breedbandklanten in Europa die impact ondervonden door dit incident', aldus het bedrijf in een mededeling.

Cyberoorlog

Bij de start van de oorlog werd gedacht dat cyberaanvallen, specifiek dan door Rusland, een bijzonder grote impact zouden hebben op Oekraïne. In het verleden kreeg het al af te rekenen met cyberaanvallen die grote delen van het elektrische netwerk afsloten, bijvoorbeeld. Securitybedrijf ESET vond al meerdere 'wiper' malwares en andere cyberaanvallen die sinds het begin van de oorlog op het land werden losgelaten. Dat de infrastructuur van Oekraïne deels standhoudt, is volgens onderzoekers te wijten aan ervaring en een opvallend degelijke cyberdefensie.

