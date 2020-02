De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor dreigt zowel Twitter als Facebook een boete op te leggen. Beide bedrijven slaan gegevens van Russische gebruikers buiten Rusland op, wat niet is toegestaan.

Dit maakt Roskomnadzor bekend op zijn website. De toezichthouder vraagt de rechter zich te buigen over een eventuele boete voor Twitter en Facebook. Het gaat om een boete van 1 tot 6 miljoen roebel, omgerekend 14.000 tot 85.000 euro.

De Russische telecomwaakhond waarschuwde een jaar geleden al een eerste keer voor 'administratieve maatregelen' tegen Twitter en Facebook. In april kwam het tot een boete van 3.000 roebel (41 euro).

Eerder is ook LinkedIn door Roskomnadzor op de vingers getikt wegens het opslaan van gegevens van Russische gebruikers buiten Rusland. De toezichthouder stelde toen een blokkade van LinkedIn in. Mogelijk kan de boete die Twitter en Facebook nu opgelegd krijgen op termijn dan ook leiden tot een vergelijkbare blokkade.

