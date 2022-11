Een Russische rechter heeft geoordeeld dat YouTube de blokkade van het kanaal Duma TV moet opheffen. Het kanaal dat debatten in het Russische parlement uitzendt is al sinds april niet meer te zien op het Amerikaanse videoplatform.

YouTube blokkeerde Duma TV destijds vanwege een 'schending van de servicevoorwaarden'. Russische politici reageerden woedend. De voorzitter van het parlement Vijatsjeslav Volodin zei dat hiermee de rechten van Russen worden geschonden. 'De Verenigde Staten willen het alleenrecht op het verspreiden van informatie. Dat kunnen we niet toestaan.'

YouTube verwijderde sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne meerdere accounts van pro-Russische media. Ook westerse landen hebben stappen genomen tegen Russische media. Zo zijn zenders als RT en Sputnik in sommige landen niet meer te zien.

