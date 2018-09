Salesforce stelt nieuwe dashboardapplicatie voor

De aankondigingen van Salesforce liggen in het verlengde van vorig jaar: verregaande personalisatie en kunstmatige intelligentie (AI) moeten het verschil maken. Zo stelt het bedrijf Customer 360 voor: een dashboardapplicatie waarbij bedrijven een veel beter en completer zicht krijgen op hun klanten. Het gaat om een toepassing die over de verschillende silo's heen opereert en de data van verschillende bronnen combineert.

Een belangrijke nieuwe peiler daarvoor wordt het overgenomen MuleSoft. MuleSoft zorgt voor integratie van bestaande API's. Dat maakt het voor bedrijven met andere woorden mogelijk om hun bestaande API's te koppelen aan het Salesforce-platform. Hoe meer databronnen, hoe betrouwbaarder het dashboard. En no code, only clicks, illustreert Greg Schott, CEO van MuleSoft, de aanpak van het bedrijf.

Daarnaast wordt de slimme assistent Einstein nog wat slimmer én krijgt hij met Siri ook een stem - een gevolg van de samenwerking met Apple. In een demo toonde het bedrijf bijvoorbeeld hoe je met de app een dagelijkse briefing kan opvragen die vervolgens voorgelezen wordt. Daarop kan je meteen ook actie ondernemen. Je kan een takenlijst dicteren die door de app omgezet wordt in tekst, en die vervolgens na een druk op de knop 'Analyze' geanalyseerd wordt door Einstein. De tekst vertaalt zich nadien in concrete acties die Einstein kan ondernemen en die je kan bewaren in het Salesforce-platform.