Samsung gaat de komende maanden fors investeren in opvouwbare smartphones. Deze telefoons gaan snel doorbreken bij een breder publiek, denkt de Zuid-Koreaanse techreus, die daarvoor vanaf 11 augustus een grote promotiecampagne gaat voeren. Op die dag zal Samsung ook zijn nieuwste generatie high-end modellen van dit type smartphone onthullen.

Tijdens het event op 11 augustus zullen naar verwachting de Galaxy Z Fold 3 (opvouwbaar) en Flip 3 (een zogeheten flipphone) worden voorgesteld. Het gaat alweer om de derde versies van deze telefoons, die belangrijker worden voor Samsung nu het bedrijf besloten heeft om voorlopig geen nieuwe Galaxy Note uit te brengen.

De prijs van het opvouwbare toestel blijft een delicaat punt. De huidige Fold 2 kost zo'n 1.600 euro, wat zelfs voor een high-end smartphone erg duur is. Samsung gelooft echter dat opvouwbare telefoons een hit zullen worden. Vanaf de tweede helft van het jaar gaan ze volgens het bedrijf al bijdragen aan de winstgevendheid.

De sector van de opvouwbare telefoons wordt steeds competitiever, want ook merken als Motorola, Huawei en Xiaomi azen op een deel van de koek. Samsung is echter vastberaden om zijn positie te consolideren 'met de release van een premium-assortiment, maar ook met goedkopere apparaten in het derde kwartaal', aldus James Kang van Euromonitor International.

