Samsung brengt volgend jaar 5G-smartphone op de markt

Het is nog niet bekend om wat voor smartphone het precies gaat. Persbureau Bloomberg meldde eerder dat Samsung en Verizon met elkaar spraken over lancering van de Galaxy S10, die voor februari gepland staat. Nu kondigen ze in een persbericht aan dat ze deze week op de Qualcomm Snapdragon Technology Summit in Hawaï een proof of concept zullen tonen van de Snapdragon X50 5G NR-modem en antennemodules. Die technologie willen ze integeren in een telefoon die in de eerste helft van volgend jaar op de markt moet komen.

Eerder liet ook OnePlus al weten in het voorjaar van 2019 de eerste 5G-smartphone op de markt te willen brengen. Daarnaast werken ook de Chinese fabrikanten Oppo en Huawei aan 5G-smartphones.

Nog geen 5G-iPhones in 2019

Grote concurrent Apple wacht tot 2020 met 5G-iPhones, meldt persbureau Bloomberg. Ook bij de komst van 3G en 4G maakten de Amerikanen de keuze om een jaar te wachten, omdat ze verwachtten dat de concurrenten in het eerste jaar tegen allerlei kinderziektes aan zouden lopen.

5G is de opvolger van 4G, de snelste vorm van mobiel internet die er nu is. Het moet niet alleen sneller zijn, maar ook meer verbindingen tegelijk aankunnen. Zo moet het de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto's en het internet of things.