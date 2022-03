Een functie die standaard ingebouwd zit in een hele reeks Galaxy S-telefoons lijkt de werking van veel populaire apps te vertragen. In een reactie zegt Samsung dat het gebruikers de keuze wil geven.

Het probleem lijkt te liggen bij de app Game Optimizing Service. Koreaanse gebruikers signaleerden de voorbije week dat de functie meerdere apps limiteert in hun werking, ogenschijnlijk om batterij te sparen. Een lijst van tienduizend populaire apps circuleert daarbij, die door de dienst ingeperkt worden. Op de lijst staan niet alleen games, maar ook apps van Microsoft Office, Netflix, TikTok en meer. Zelfs apps van Samsung zelf, zoals de Secure Folder of Samsung Pay zouden 'geoptimaliseerd' worden. Niet op de lijst: benchmarking apps die de impact eventueel zouden kunnen meten.

Een Koreaanse YouTuber heeft dan maar een 3DMark benchmark pakket hernoemt naar de populaire game Genshin Impact om toch de werking van de Game Optimizing Service te testen. Daaruit moet blijken dat de dienst de app drastisch vertraagt, zo schrijft techsite Android Authority, die met het verhaal buitenkwam.

GOS

De functie lijkt te bestaan op Galaxy S-telefoons tot de nieuwste Galaxy S22. Samsung zei in een eerste reactie op het nieuws dat het de klachten onderzoekt. In een mededeling aan de site XDA-developers meldt de techgigant dat de Game Optimization Service bedoeld is om de performantie van CPU en GPU te verbeteren en oververhitting tegen te gaan bij langere spelsessies. Samsung zegt ook dat het werkt aan een modus die prioriteit geeft aan games tijdens het spelen, en zo gebruikers laat kiezen waar ze de balans leggen. Over de eigenlijke klachten rond het vertragen van populaire apps rept Samsung voorlopig niet.

Het is niet de eerste keer dat smartphonemakers een ander idee hebben dan gebruikers, over hoe ze hun toestellen het best optimaliseren. Apple kreeg eerder al een boete voor het vertragen van oudere iPhones, ogenschijnlijk om de batterij te sparen. Ook smartphonemaker OnePlus kwam vorig jaar op kritiek te staan omdat het bepaalde populaire apps geen toegang gaf tot de belangrijkste processors, om zo het batterijleven van he toestel te verlengen.

Het probleem lijkt te liggen bij de app Game Optimizing Service. Koreaanse gebruikers signaleerden de voorbije week dat de functie meerdere apps limiteert in hun werking, ogenschijnlijk om batterij te sparen. Een lijst van tienduizend populaire apps circuleert daarbij, die door de dienst ingeperkt worden. Op de lijst staan niet alleen games, maar ook apps van Microsoft Office, Netflix, TikTok en meer. Zelfs apps van Samsung zelf, zoals de Secure Folder of Samsung Pay zouden 'geoptimaliseerd' worden. Niet op de lijst: benchmarking apps die de impact eventueel zouden kunnen meten. Een Koreaanse YouTuber heeft dan maar een 3DMark benchmark pakket hernoemt naar de populaire game Genshin Impact om toch de werking van de Game Optimizing Service te testen. Daaruit moet blijken dat de dienst de app drastisch vertraagt, zo schrijft techsite Android Authority, die met het verhaal buitenkwam. De functie lijkt te bestaan op Galaxy S-telefoons tot de nieuwste Galaxy S22. Samsung zei in een eerste reactie op het nieuws dat het de klachten onderzoekt. In een mededeling aan de site XDA-developers meldt de techgigant dat de Game Optimization Service bedoeld is om de performantie van CPU en GPU te verbeteren en oververhitting tegen te gaan bij langere spelsessies. Samsung zegt ook dat het werkt aan een modus die prioriteit geeft aan games tijdens het spelen, en zo gebruikers laat kiezen waar ze de balans leggen. Over de eigenlijke klachten rond het vertragen van populaire apps rept Samsung voorlopig niet.Het is niet de eerste keer dat smartphonemakers een ander idee hebben dan gebruikers, over hoe ze hun toestellen het best optimaliseren. Apple kreeg eerder al een boete voor het vertragen van oudere iPhones, ogenschijnlijk om de batterij te sparen. Ook smartphonemaker OnePlus kwam vorig jaar op kritiek te staan omdat het bepaalde populaire apps geen toegang gaf tot de belangrijkste processors, om zo het batterijleven van he toestel te verlengen.