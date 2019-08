Samsung Galaxy Note10 komt in een maatje meer

Michel van der Ven Michel van der Ven is freelance journalist.

Samsung heeft op een persevenement in New York de Galaxy Note10 voorgesteld. Opvallendste nieuwigheid is dat er voor het eerst ook een plusversie van 'de smartphone met het pennetje' uitkomt die wat groter is en iets meer functionaliteit biedt. Data News mocht het toestel in avant-première al eens bepotelen.

© MvdV

De Galaxy Note10 is met zijn schermdiagonaal van 6,3-inch verre van klein, maar de Note10+ ziet het met 6,8-inch nog nét wat grootser. Toch liggen beide toestellen best aangenaam in de hand. Het scherm loopt prettig gebogen af en de superdunne bezels (links en rechts zijn er amper randen) zorgen ervoor dat de buitenmaten al bij al binnen de perken blijven. Met 7,9 mm is de nieuwe Note bovendien opvallend dun.

...

