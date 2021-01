Oude smartphones: je kan ze laten recycleren, maar meestal slingeren ze na een paar jaar nog altijd rond in een of andere schuif. Dat kan anders, bedacht Samsung. Via het Upcycling at Home-programma geeft de techreus je vorige telefoon(s) een tweede leven als IoT-gadget, zoals een lichtsensor of een babyfoon.

De recyclageprogramma's voor smartphones zijn de voorbije jaren een stuk geavanceerder geworden. Zo nam Apple vorig jaar een heuse robot in gebruik die het fruitmerk helpt bij de recyclage van oude iPhones. Bij dat proces worden in totaal veertien verschillende mineralen 'herwonnen', zoals lithium, waarna deze stoffen makkelijker kunnen worden hergebruikt.

Digitale vivisectie

Dit soort programma's hebben op twee manieren een heilzaam effect op het milieu: er hoeven minder bijkomende grondstoffen te worden gewonnen, waarvan een deel overigens steeds schaarser wordt, én er belanden minder schadelijke stoffen in het milieu. Los daarvan zijn de omstandigheden waaronder sommige grondstoffen gewonnen worden niet om over naar huis te schrijven. In Congo bijvoorbeeld, waar veel kobalt uit de mijnen gehaald wordt, zou kinderarbeid aan de orde van de dag zijn.

Desondanks brengen we lang niet al onze oude telefoons netjes naar het recyclagecentrum. Vaak staan er nog foto's, filmpjes en andere data op zo'n toestel, en zijn we gewoon te lui om die gegevens te wissen. Soms vinden we het ook gewoon zonde om een toestel richting digitale vivisectie te sturen. Want: behalve de kapotte camera, krakende luidspreker of die barst in het scherm doet ie het toch nog prima?

Het is door dit soort redenen of bedenkingen dat onze oude smartphones en masse in een schuif of kast belanden, waar ze vervolgens jarenlang onaangeroerd blijven liggen. En dat terwijl het stuk voor stuk mini-computers zijn, die barsten van de rekenkracht en uitpuilen van de vernuftige sensoren. Onbenutte rekenkracht en sensoren...

Nieuwe toepassingen

Samsung stelde op de CES-technologiebeurs deze week daarom het Upcycling at Home-programma voor. Handige nieuwe toepassingen voor je oude mobiele telefoon, met één niet-onbelangrijke kanttekening: het moet wel een Galaxy-model van Samsung zelf zijn.

Oudere Galaxy's krijgen in de loop van dit jaar een software-update, waarna de gebruiker zelf de gewenste functie aan zijn oude toestel kan toekennen. Op de CES-beurs toonde Samsung alvast een paar voorbeelden. Zo wordt het mogelijk om een telefoon in te zetten als babyfoon: zodra de microfoon van het toestel gehuil of andere onrustwekkende geluiden detecteert, stuurt het via een app een melding naar de smartphone van de ouder(s). Verder zagen we een Galaxy-telefoon dienstdoen als lichtsensor: zodra het in huis donker wordt, stuurt dit toestel je een berichtje met de suggestie om op afstand de verlichting aan te doen. Dit is bijvoorbeeld handig om bij afwezigheid te simuleren dat er wel volk thuis is, of om te voorkomen dat je huisdier in het pikkedonker komt te zitten.

Wanneer Samsung het Upcycling at Home-programma dit jaar precies gaat uitrollen, en welke toepassingen er nog meer komen, is nog niet bekend.

Upcycling at Home. © Samsung

