Samsung heeft een patch uitgebracht voor de Galaxy S10 en de Note 10. Daarmee moet een bug worden opgelost waarbij je de vingerafdruksensor van het toestel kon omzeilen om het toestel ook met andere vingers te ontsluiten.

Een week geleden kwam de krant The Sun met het nieuws naar buiten dat je door gebruik te maken van een goedkope schermbeschermer, de vingerafdruksensor van de Galaxy S10 en Note 10 kon omzeilen. Een toestel met zo'n plastic laagje zou je ook kunnen ontsluiten met vingers die niet door het toestel zijn geregistreerd.

Nu komt het bedrijf dus met een oplossing. De patch wordt in eerste instantie in Zuid-Korea uitgerold, en zou binnenkort ook naar andere landen komen. Volgens de website van Samsung kunnen schermbeschermers van derden, zonder de goedkeuringsstempel van het bedrijf zelf, hoe dan ook voor problemen zorgen, maar dat betekent nog niet dat vreemden met een klein gadget in je telefoon zouden mogen geraken. Totdat de patch geïnstalleerd is, stelt Samsung voor om een andere methode te gebruiken om jezelf te identificeren, zoals een patroon of een pincode.