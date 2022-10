De Koreaanse techgigant wil tegen 2025 een massaproductie op poten hebben voor 2nm-chips. Chips van 1,4nm moeten in 2027 volgen.

Het bedrijf zegt dat in een aankondiging van zijn 'roadmap' voor processors. Samsung plant onder meer om tegen 2025 grote hoeveelheden chips te leveren op het 2nm-procédé, een tijdlijn die min of meer overeenkomt met die van TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld.

Twee jaar later moet dan de productie van transistors van 1,4 nanometer op poten staan. Dat is een proces dat momenteel nog geen enkele fabrikant volledig onder controle heeft. Samsung is hiermee dus redelijk ambitieus. Het bedrijf plant verder om de productiecapaciteit van zijn meer geavanceerde nodes te verdrievoudigen tegen 2027.

Samsung en TSMC produceren allebei transistoren voor andere bedrijven (naast chips voor Samsungs eigen toestellen). De concurrentie en innovatieslag in deze markt is bovendien erg hoog, nu meerdere techbedrijven aanlopen tegen de grenzen van de huidige productieprocessen om chips nog kleiner te maken.

Het bedrijf zegt dat in een aankondiging van zijn 'roadmap' voor processors. Samsung plant onder meer om tegen 2025 grote hoeveelheden chips te leveren op het 2nm-procédé, een tijdlijn die min of meer overeenkomt met die van TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld.Twee jaar later moet dan de productie van transistors van 1,4 nanometer op poten staan. Dat is een proces dat momenteel nog geen enkele fabrikant volledig onder controle heeft. Samsung is hiermee dus redelijk ambitieus. Het bedrijf plant verder om de productiecapaciteit van zijn meer geavanceerde nodes te verdrievoudigen tegen 2027. Samsung en TSMC produceren allebei transistoren voor andere bedrijven (naast chips voor Samsungs eigen toestellen). De concurrentie en innovatieslag in deze markt is bovendien erg hoog, nu meerdere techbedrijven aanlopen tegen de grenzen van de huidige productieprocessen om chips nog kleiner te maken.